12.12.2019

Zwei Männer sollen 58-Jährigen am Westpark niedergetreten haben

Ein Mann wurde vor dem Ingolstädter Einkaufszentrum Westpark niedergetreten. Nun sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft.

Ein 58-Jähriger ist am vergangenen Sonntag gegen 0.20 Uhr direkt vor dem Westpark niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Zwei Verdächtige flüchteten zunächst, konnten jetzt aber gefasst werden. Die beiden 26 und 45 Jahre alten Männer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Bei allen drei Beteiligten handelt es sich um Ingolstädter.

Gewalt nach Party: Männer schlagen 58-Jährigen nieder und treten gegen Kopf

Nach einer Feier ist es laut Polizei zu der massiven Auseinandersetzung zwischen den drei Männern gekommen. Zunächst soll der 58-Jährige laut Polizei von einem der Verdächtigen niedergeschlagen worden sein, anschließend sollen beide auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben.

Die mutmaßlichen Täter flüchteten und ließen das Opfer schwer verletzt liegen. Der Mann kam zunächst auf die Intensivstation und wird noch immer stationär im Krankenhaus behandelt. Unmittelbare Lebensgefahr habe nach Auskunft eines Polizeisprechers jedoch zu keiner Zeit bestanden.

Video zeigt Tat am Westpark: Zwei Männer in Untersuchungshaft

Da es vom Tatort Videoaufzeichnungen gibt, hatte die Polizei Hinweise auf die möglichen Täter. Zusammen mit Zeugenhinweisen konnten so die beiden Männer am Dienstag und Mittwoch in ihrer Wohnung beziehungsweise an ihrer Arbeitsstätte verhaftet werden.

Ein Anlass für die Auseinandersetzung ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Da bei vielen Zeugen Alkohol mit im Spiel war, müssen die weiteren Ermittlungen mehr Details ans Licht bringen. (rilu)

Themen folgen