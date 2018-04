vor 59 Min.

Zwei neue Chefärzte am Klinikum

Neue Leiter in der Anästhesie und Neuroradiologie

Zwei Neuzugänge haben zum 1. April ihren Dienst am Klinikum Ingolstadt aufgenommen: Martina Nowak-Machen übernimmt die Nachfolge von Professor Gunther Lenz, der sich nach über 20 Jahren am Klinikum in den Ruhestand verabschiedet hat. Hendrik Janssen folgt auf Jürgen Lutz. Damit stehen die Institute für Anästhesie und Intensivmedizin sowie das Institut für Neuroradiologie unter neuer Leitung.

Nowak-Machen ist die neue Direktorin des Instituts für Anästhesie und Intensivmedizin. Sie kommt vom Universitätsklinikum Tübingen, wo sie zuletzt als geschäftsführende Oberärztin an der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin tätig war. Zuvor hatte sie Erfahrung am Brigham and Women’s Hospital und Boston Children´s Hospital der Harvard Medical School Boston sowie am Unfallkrankenhaus Berlin Marzahn gesammelt.

Hendrik Janssen ist neuer Direktor des Instituts für Neuroradiologie. Er folgt auf Jürgen Lutz, der das Klinikum zum Jahresende aus familiären Gründen verlassen hatte, wie es in einer Pressemitteilung des Klinikums heißt. Janssen ist Facharzt für Radiologie mit der Schwerpunktbezeichnung Neuroradiologie. Nach seiner Facharztausbildung am Universitätsklinikum Düsseldorf war er am Klinikum Großhadern tätig, dort zuletzt als Leitender Oberarzt der Neurointervention der Abteilung für Neuroradiologie. Nun wechselt er vom Klinikum Nürnberg, wo er als Leiter der Abteilung für Neuroradiologie, für den Ausbau des Fachbereichs zuständig war, nach Ingolstadt. Mit den beiden Neuzugängen ist die Führungsriege des Klinikums nun wieder komplett. (nr)