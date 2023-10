Auto beginnt auf der Autobahn A9 zu brennen

Ein 21-Jähriger konnte auf der Autobahn bei Denkendorf plötzlich kein Gas mehr geben. Dann bemerkte er Rauch an seinem Auto und schon bald brannte das Fahrzeug.

Am Montagfrüh gegen 0.30 Uhr war ein 21-jähriger Zirndorfer mit drei Beifahrern auf der A9 in Richtung Nürnberg unterwegs. Plötzlich konnte der Fahrer laut Polizei kein Gas mehr geben, eine Kontrollleuchte leuchtete auf und Rauch zog vom Heck her ins Fahrzeuginnere.

Der Fahrer stellte das Auto am Standstreifen ab und alle Insassen stiegen aus. Dabei bemerkten sie Flammen unterhalb der Fahrzeugfront. Durch den Rauch wurde ein Beifahrer leicht verletzt, der Schaden am Auto beläuft sich laut Polizei auf rund 15.000 Euro. Die rechte Spur musste bis 3 Uhr gesperrt werden. (AZ)