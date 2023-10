80-Jähriger prallt mit Auto gegen Bäume und wird eingeklemmt

Der Mann ist mit seinem Auto bei Adelschlag aus bislang unbekannten Gründen von der Straße abgekommen. Er musste mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei der Fasanerie auf der Kreisstraße Eichstätt im Gemeindegebiet Adelschlag kam es am Sonntagnachmittag kam es zu einem Unfall mit einem Verletzten. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 80-jähriger Augsburger mit seinem Auto in eine Kurve auf Höhe der Fasanerie. Dort kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Straße ab. Er überfuhr ein Straßenschild und prallte auf mehrere Bäume, berichtet die Polizei. Der Augsburger wurde durch die Bäume in seinem Auto eingeklemmt. Er konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Adelschlag, Möckenlohe, Ochsenfeld und Pietenfeld aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Straße war für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde mit Unterstützung der Feuerwehren umgeleitet. (AZ)