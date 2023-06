Afterpartys in Neuburg: Hier kann man nach dem Schloßfest weiterfeiern

Nach dem Besuch auf dem Schloßfest soll die Party weitergehen? Viele Barbetreiber aus Neuburg bieten Specials und Partys an. Eine Übersicht, was geboten ist.

Wenn in der Oberen Altstadt am Abend die Schenken und Stände langsam schließen und auch die letzte Dudelsack-Musik verklungen ist, steht fest: Die historische Feierei ist zumindest für diesen Tag vorbei – das Neuburger Schloßfest öffnet frühestens am nächsten Mittag seine Tore. Bei manchem stellt sich Wehmut ein: Am liebsten würde man noch weiterfeiern. Doch wo lohnt sich ein Kneipenbesuch in Neuburg nach Mitternacht? Und welche Bars in der Innenstadt haben Angebote speziell zum Schloßfest? Unsere Übersicht zeigt, wo an den beiden Wochenenden Afterpartys stattfinden.

Neuburger Schloßfest 2023 – das sind die Öffnungszeiten

Das sind die Öffnungszeiten am Wochenende der Eröffnung des Neuburger Schloßfests:

Freitag, 30. Juni: 18 Uhr bis 23 Uhr

Samstag, 1. Juli: 14 Uhr bis 24 Uhr

Sonntag, 2. Juli: 11 Uhr bis 23 Uhr

Das sind die Öffnungszeiten am zweiten Schloßfest-Wochenende:

Freitag, 7. Juli: 17 Uhr bis 23 Uhr

Samstag, 8. Juli: 14 Uhr bis 0.30 Uhr

Sonntag, 9. Juli: 12 Uhr bis 23 Uhr

Schloßfest und dann? Hier kann man in Neuburg nach Mitternacht noch feiern

Spätestens ab Mitternacht, wenn in der Oberen Altstadt die Lichter ausgehen, zieht es viele Besucherinnen und Besucher noch in die Innenstadt. Dort gibt es etliche Bars, die nach Mitternacht noch weiter geöffnet haben, sowie Kneipen, die spezielle Afterpartys zum Neuburger Schloßfest 2023 anbieten. Auf Antrag können Gastronomen in der Neuburger Innenstadt bis 1.30 Uhr auch draußen ausschenken, spätestens ab 2 Uhr müssen die Partys aber ins Innere verlegt werden, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Unsere alphabetische Übersicht zeigt alle wesentlichen Angebote, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Bootshaus Neuburg ist eigentlich bekannt für seine Afterpartys nach dem Neuburger Donauschwimmen. Doch auch zum Schloßfest 2023 gibt es Partys an beiden Wochenenden. Foto: Marcel Rother (Archiv)

Bootshaus Neuburg: Vier Schloßfest-Nächte, vier Partys

Eigentlich ist das Bootshaus ja die typische Location für Afterpartys nach dem Donauschwimmen. Doch auch zum Schloßfest gibt es an beiden Wochenenden, neben dem regulären Betrieb, in vier Nächten Afterpartys mit verschiedenen DJs.

Freitag, 30. Juni, ab 23 Uhr – Hip Hop Castle mit DJ Kev

, 30. Juni, ab 23 Uhr – Hip Hop Castle mit DJ Kev Samstag, 1. Juli, ab 23 Uhr – Techno by Visionäre

Freitag, 7. Juli, ab 23 Uhr – Techno mit ANTGANG

Samstag, 8. Juli, ab 23 Uhr – Stefan Lindenthal & Friends

"Die Bar" ist die neu eröffnete Kneipe direkt am Neuburger Nadelöhr. Hier kommen an Schloßfest-Abenden besonders viele Besucher vorbei. Foto: Katrin Kretzmann (Archiv)

Die Bar: An der ehemaligen Sonderbar kommen viele Schloßfest-Besucher vorbei

Hier kommt wohl fast jeder Schloßfest-Besucher in der Festzeit vorbei: "Die Bar" liegt direkt in der Hölle 11, am Nadelöhr, der Pforte zwischen Oberer Altstadt und Innenstadt. Viele Jahre lang gehörte die Location als "Sonderbar" fest zum Neuburger Nachtleben, doch Anfang Mai war zunächst Schluss. Nun macht seit Mitte Juni mit der neu eröffneten Kneipe ein Neuburger Paar sein Ding: Mit Classic-Rock und Retro-Flair sollen Gäste hier eine gute Zeit haben – gerade auch an den beiden Schloßfest-Wochenenden, an denen es Freitag und Samstag jeweils von 20 bis 5 Uhr hoch hergeht.

Die Drogerie ist eine der Kneipen, die sich für einen nächtlichen Besuch nach Ende des Schloßfests anbieten. Foto: Claudia Stegmann (Archiv)

Die Drogerie: Bis 5 Uhr morgens im Kellergewölbe tanzen

Auch in der Drogerie kann man die Schloßfest-Sause verlängern. Die Bar oberhalb der Luitpoldstraße öffnet an den beiden Schloßfest-Wochenenden, jeweils Freitag und Samstag, ab 23 Uhr. Bis 5 Uhr morgens kann man dort im Kellergewölbe tanzen.

Elisenlounge:

So wie "Die Bar" weist auch die Elisenlounge eine äußerst Schloßfest-freundliche Lage auf - unterhalb des Nadelöhrs dürften viele Besucherinnen und Besucher direkt vorbeilaufen. Die Location hat an den Frei- und Samstagen des Schloßfests ab 23 Uhr geöffnet.

Fischerstecher-Bar am Donaukai: Eröffnung pünktlich zum Schloßfest

Seit Jahresbeginn stand sie leer, doch pünktlich zum Schloßfest hauchen zwei neue Betreiber der Fischerstecher-Bar am Donaukai neues Leben ein. Am Samstag des ersten Schloßfest-Wochenendes feiert die kleine Kneipe Neueröffnung. Angekündigt sind Getränke-Specials und Querbeet-Sound von DJ Zechkalation.

Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr – Neueröffnung

Freitag, 7. Juli, ab 20 Uhr

, 7. Juli, ab 20 Uhr Samstag, 8. Juli, ab 20 Uhr

Auch die Fly-Bar eignet sich aufgrund ihrer Lage gut zum Weiterfeiern nach Schloßfest-Ende. Für die beiden Wochenenden haben sich die Betreiber Specials überlegt. Foto: Claudia Stegmann (Archiv)

Fly Cocktailbar: Happy Hour und DJs bis spät in die Nacht

Unmittelbar an der Roßschwemmtreppe gelegen, verläuft am Eröffnungstag des Neuburger Schloßfests der Einzug der Festgäste gegen 17 Uhr direkt an der Fly Bar vorbei. Doch allzu früh hat die Cocktailbar natürlich noch nicht geöffnet. Ab 20 Uhr beginnt an vier Schloßfest-Abenden die Happy Hour, auch verschiedene DJs legen auf. Richtig voll werden dürfte es aber erst zu späterer Stunde. Der Party-Truck ist diesmal nicht vor Ort, dafür kommt eine Hüttenbar zum Einsatz.

Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr – DJ Stoke

, 30. Juni, ab 20 Uhr – DJ Stoke Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr – DJ Coby

Freitag, 7. Juli, ab 20 Uhr – DJ D-Tronic

Samstag, 8. Juli, ab 20 Uhr – DJ Ginscha

Huba: Biergarten und Musik bis frühmorgens

Wer etwas ruhiger das Schloßfest ausklingen möchte, ist vielleicht im Huba richtig. Im Biergarten an der Donau kann man bis 2 Uhr sitzen, im Innenbereich läuft Musik, unter anderem Hits aus den 90ern, bis 5 Uhr morgens.

Mary's Café Lounge: Bar-Betrieb bis 2 Uhr nachts

Eher ungewöhnlich für eine klassische Frühstücks-Location: Doch zum Schloßfest 2023 hat auch Mary's Café Lounge einen Abend lang deutlich länger geöffnet. Am Samstag des zweiten Wochenendes (8. Juli) öffnet der Biergarten am Bürgermeister-Hocheder-Platz ab 19 Uhr. Barbetrieb ist dann bis zwei Uhr nachts.

Rob's Bar: Die kleinste Bar der Stadt

In der "kleinsten Bar der Stadt" am Graben, direkt am hoch frequentierten Stadtberg auf dem Weg zum Haupteingang gelegen, gibt es kein spezielles Schloßfestprogramm. Der reguläre Betrieb in Rob's Bar läuft jedoch Freitag und Samstag ab 20 Uhr.

Das Tanzcafé Hertlein ist einer der Klassiker für Afterpartys an den Schloßfest-Wochenenden. 2023 wird es sogar in fünf Nächten geöffnet haben. Foto: Katrin Kretzmann (Archiv)

Tanzcafé Hertlein: After Schlossfest 2023 und "Nacht der Arbeiter"

An der Donau bietet auch das Tanzcafé Hertlein eine Möglichkeit zum Weiterfeiern, wenn in der Altstadt Zapfenstreich ist. Direkt am Donaukai gelegen öffnet es an fünf von sechs Schloßfest-Tagen seine Bar jeweils ab 22 Uhr. Während am ersten Wochenende ganz klassisch am Freitag und Samstag gefeiert wird, kommt am Sonntagabend des zweiten Schloßfest-Wochenendes noch eine Abschlussparty hinzu: Die "Nacht der Arbeiter" richtet sich speziell an alle, die sich an den Schloßfest-Wochenenden in den Dienst anderer gestellt haben, ob als Mitwirkende auf dem Fest oder in der Gastro, im Sicherheitsdienst, medizinischen Bereich oder anderswo.

Freitag, 30. Juni, ab 22 Uhr

, 30. Juni, ab 22 Uhr Samstag, 1. Juli, ab 22 Uhr

Freitag, 7. Juli, ab 22 Uhr

, 7. Juli, ab 22 Uhr Samstag, 8. Juli, ab 22 Uhr

Sonntag, 9. Juli, ab 21 Uhr – Abschlussparty

Gasthaus zur Blauen Traube: Schankbetrieb bis spätnachts

Wer sagt eigentlich, dass man spätnachts nicht auch in der Altstadt bleiben kann? Im altehrwürdigen Gasthaus zur Blauen Traube in der Amalienstraße läuft der normale Schankbetrieb auch nach Schloßfest-Ende weiter - Freitag und Samstagnacht jeweils bis etwa 2.30 Uhr.