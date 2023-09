Risse bei Tieren in Ammerfeld und Irgertsheim: Es war ein Wolf

Untersuchungen des Landesamts für Umwelt belegen, dass die Hirschkuh bei Ammerfeld und das Schaf bei Irgertsheim von einem Wolf gerissen wurden.

Zwei weitere Nutztierrisse gehen auf das Konto des aus dem Bad Belziger Rudel stammenden männlichen Wolfs, der mittlerweile standorttreu im Altmühltal lebt. Das hat die genetische Untersuchung von Proben der Rothirschkuh, die am 18. August in einem Gehege in Altstetten bei Ammerfeld gerissen wurde, und des Schafes, das bei Irgertsheim am 14. August gerissen wurde, ergeben, wie ein Sprecher des LfU (Landesamt für Umwelt) auf Nachfrage mitteilte.

Wolf hat Hirsch bei Ammerfeld und Schaf bei Irgertsheim gerissen

Für den Vorfall am 22. August im Landkreis Eichstätt, bei dem ein Schaf und eine Ziege gerissen wurden, lägen noch keine abschließenden Ergebnisse vor.

