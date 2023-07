Baufälliges Einfamilienhaus in Ebenhausen brennt - hoher Schaden

In Ebenhausen hat ein Einfamilienhaus Feuer gefangen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Schaden ist sechsstellig - das Haus muss abgerissen werden.

Aus bislang unbekannter Ursache brach Sonntagmorgen ein Feuer in einem baufälligen, leer stehenden Einfamilienhaus in der Sudetenstraße in Ebenhausen-Werk aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 4.15 Uhr stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Die Feuerwehren Baar-Ebenhausen, Reichertshofen und Pichl waren mit rund 50 Personen vor Ort, um das Feuer zu löschen. Dabei wurden sie von zehn Einsatzkräften des THW Ingolstadt und Pfaffenhofen unterstützt. Um alle Glutnester zu beseitigen, muss das Haus kontrolliert abgerissen werden. Diese Arbeiten dauern noch an, teilt die Polizei mit. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die die Kriminalpolizei Ingolstadt. (AZ)