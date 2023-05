Schwerverletzte bei Unfall auf der Autobahn A9

Eine 41-Jährige aus Pfaffenhofen hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der A9 schwer verletzt. Die Autobahn musste gesperrt werden, der Verkehr staute sich auf 15 Kilometern.

Eine 41-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Pfaffenhofen wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 am Freitagnachmittag schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Auto auf Höhe des Parkplatzes Baarer-Weiher auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Berlin unterwegs.

Als sie sich auf Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes befand, zog ein 48-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen, ohne auf die nachfolgende Autofahrerin zu achten. Die Frau konnte einen Zusammenstoß mit dem Lastwagen nicht mehr verhindern und fuhr auf den Sattelauflieger auf.

A9 muss 1,5 Stunden in eine Fahrtrichtung geperrt werden

Hierbei zog sich die 41-Jährige erhebliche Verletzung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. An dem Fahrzeug der Geschädigten entstand Totalschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Am Lkw wurde der Auflieger beschädigt, Schaden rund 15.000 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A9 in Fahrtrichtung Berlin für circa 1,5 Stunden total gesperrt werden. Hierbei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit einem Rückstau von ungefähr 15 Kilometern. Im Einsatz waren die Feuerwehr Langenbruck und die Autobahnmeisterei Ingolstadt. (AZ)