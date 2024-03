Unbekannte klauen Bargeld aus Eierhäuschen

Unbekannte haben aus dem "Eierhäusl" in Baar-Ebenhausen Bargeld mitgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei Geisenfeld berichtet, hat jemand zwischen Mittwoch und Samstag ein Selbstbedienungsladen in Baar-Ebenhausen Bargeld geklaut. Der oder die Täter haben den dort bereitgestellten Kassenbeutel geklaut. Außerdem wurde versucht, eine weitere Stahlkasse aufzuhebeln, was dem unbekannten Täter jedoch nicht gelang. An der Stahlkasse entstand erheblicher Schaden. Die Polizei Geisenfeld ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Wer zum genannten Fall Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Geisenfeld in Verbindung zu setzen unter 08452/720-0. (AZ)

