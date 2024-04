Das nächste Konzert im Baringer Münster dreht sich um Spirituals

In der Konzertreihe im Baringer Münster stehen beim nächsten Konzert Spirituals auf dem Programm. Die Lieder spenden Hoffnung und kritisieren gleichzeitig die Sklaverei.

Ein kryptischer Titel toppt das nächste Konzert der Konzertreihe im Baringer Münster. Bisher waren eher Klassik und volkstümliche Musik zu hören. Für das Konzert am Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr hat sich ein musikalisches Team, genannt „4 K-United“ gefunden und will mit einem besonderen Arrangement Spirituals erklingen lassen.

Spirituals, Lieder der Sklaven Amerikas, die im fremden Land auf Baumwoll- und Zuckerrohrplantagen tagtäglich in drückender Hitze und winterlicher Kälte nur für Essen und ärmliche Unterkunft zu schuften hatten. Hoffnung und gemeinsamen Halt fanden sie ironischerweise gerade in der Religion ihrer Unterdrücker. Verlangen nach Freiheit sowie Kritik am System Sklaverei wurden versteckt zwischen den Zeilen religiöser Lieder fernab der Ohren der Sklavenhalter geäußert. In einigen Spirituals vermutet man auch codierte Nachrichten zur Fluchthilfe.

„4 K-United“ steht für vier Dozenten der Uni Eichstätt: Sängerin Deborah Harrison, Saxofonist Christof Zoelch, Pianist Joerg Edelmann und Organist Edgar Mayer. Sie werden mit dieser ungewöhnlichen Instrumentierung, jedoch mit dem richtigen Feeling, die in Spirituals interpretieren. Harrison ist in Ohio (USA) mit diesem Liedgut groß geworden. Lange Jahre war sie international unterwegs, hatte Gelegenheit als „musikalische Botschafterin“ Songs ihres Landes sowohl bei klassisch ausgerichteten Konzerten als auch bei Jazz-Events zu präsentieren. Nun lebt sie in Eichstätt, unterrichtet an der KU.

Spirituals bei Konzert in Baringer Münster geplant

Zoelch ist als Tenorsaxofonist - mit Kerstin Schulz - schon im Neuburger Birdland Jazzclub aufgetreten und kein Unbekannter. Auch beim Namen Edelmann fällt einem sofort der Eichstätter Chor „EI-VOX“ ein, der sich mit Jazz und Pop beschäftigt und schon des Öfteren begeisterte. Er wird diesmal am Piano partizipieren. Mit im Bunde auch Organist Edgar Mayer, in Baring eingeführt als Münsterorganist und 1. Vorsitzender des „Freundeskreises Kultur im Baringer Münster“.

Da dieses Konzert als Benefizkonzert ausgewiesen ist, spielt Guy Graf Moy, Diözesanleiter der Malteser, eine wichtige Rolle. Er fungiert als Pate, Spenden für „Brotherhood of Blessed Gérard“, Pater Gerhard Lagleders Hilfsprojekte in Südafrika zu sammeln. Hier handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die in humanitären Projekten den Nöten der Menschen im Zululand gerecht werden will - mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe. Eintritt ist frei, (Benefiz-)Spenden sind willkommen.

Lesen Sie dazu auch