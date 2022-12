Bergheim

vor 37 Min.

"Bergheim Ost": Was wird aus dem Areal nahe Irgertsheim?

Die Besamungsstation am Riedweg in Bergheim ist schon seit einigen Jahren nicht mehr in Betrieb.

Plus Der Bürgermeister hat viele Ideen - darunter ein Lebensmittelmarkt und eine ärztliche Versorgung. Was sich realisieren lässt, wird sich erst zeigen.

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Was wird denn nun aus dem Bergheimer Osten - aus dem fast 6,5 Hektar großen Areal, auf dem sich unter anderem die ehemalige Besamungsstation befindet, die schon seit einigen Jahren nicht mehr in Betrieb ist? Diese Frage dürfte sich der ein oder andere Bergheimer stellen, nachdem das Gebiet bereits Anfang des Jahres Thema im Gemeinderat war. Die Gemeinde Bergheim möchte im kommenden Jahr in die Bauleitplanung einsteigen, wie Bürgermeister Tobias Gensberger im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Noch handelt es sich um bloße Visionen, denn im Zuge des Bauleitplanverfahrens gibt es viele Hürden zu nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen