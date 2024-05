Dieb bedient sich in einem Auto in Bergheim: Mehr als 600 Euro Schaden

Ein unbekannter Dieb hat aus einem Auto in Bergheim eine hochwertige Handtasche samt Geldbörse und Schmuck im Wert von mehr als 600 Euro entwendet. Diese Tipps gibt die Polizei.

Ein Auto ist kein Tresor. Diese Erfahrung hat am Montagmorgen eine 20-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gemacht. Bislang unbekannte Diebe öffneten laut Polizei gegen 1 Uhr das unverschlossene Fahrzeug in der Frühlingstraße in Bergheim und stießen auf reiche Beute: Aus dem Wagen der 20-Jährigen wurde eine hochwertige Handtasche samt Geldbörse und Schmuck im Wert von mehr als 600 Euro entwendet.

Die Beamten raten: Bitte lassen Sie keine teuren Gegenstände im Auto. „Wer Lederjacken, Handtaschen oder Digitalkameras im Auto liegen lässt, lädt gerade zum Einbruch ein.“ Der Tipp der Polizei: „Ein Auto ist kein Geldschrank. Wer nichts Wertvolles darin lässt, reizt auch keine Aufbrecher und Diebe!“

Diebstahl aus Auto in Bergheim: Tipps der Polizei

Mit folgenden Tipps kann man sich laut Polizei schützen: