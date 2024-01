Bergheim

vor 17 Min.

Kläranlagen und Feuerwehrhaus: Bergheim packt 2024 Großprojekte an

Plus Mit Kläranlagen sowie Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus in Unterstall stehen 2024 zwei Großprojekte in Bergheim an. Warum auch vor Ort der Immobilienboom vorerst vorbei ist.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Bergheim will 2024 zwei Großprojekte anpacken. Die Kläranlagen von Bergheim, Unterstall und Attenfeld werden zusammengelegt, hierfür sollen die Bauarbeiten starten. Auch mit dem Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus in Unterstall soll es losgehen. Beim Thema Bauplätze zeigt sich vor Ort, dass der große Immobilienboom vorerst vorbei ist.

Kläranlagen Die Anlage in Attenfeld ist veraltet. Eine Sanierung, die aufgrund einer EU-Richtlinie notwendig wäre, rechnet sich nicht. Und auch die Anlage in Unterstall, wohin man das Abwasser per Druckleitung pumpen könnte, stößt an ihre Grenzen. Dort wäre eine technische Aufwertung notwendig - für viel Geld, versteht sich. Deshalb hat der Bergheimer Gemeinderat entschieden, das Abwasser aus Attenfeld und Unterstall zur modernen Kläranlage nach Bergheim zu pumpen. Obwohl dort bereits das Abwasser aus dem benachbarten Irgertsheim aufbereitet wird, ist genügend Kapazität vorhanden, um die Bergheimer Ortsteile mitzuversorgen, erklärt Bürgermeister Tobias Gensberger im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen