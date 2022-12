Bergheim/München

Wie ein Bergheimer und sein Team die E-Mobilität revolutionieren

Plus Stefan Ender aus Bergheim und sechs ehemalige Studienkollegen gründen 2021 mit DeepDrive ein Start-up im Bereich E-Mobilität. Aus einer Idee wurde ein Millionenprojekt.

Von Katrin Kretzmann

Gemütlich in der altbekannten Runde zusammensitzen, ein, zwei Bierchen genießen und über Gott und die Welt plaudern. All das, was einen Stammtisch definiert, war während der Coronapandemie und Lockdown nicht möglich. Die Alternative war das digitale Treffen. Auch der Bergheimer Stefan Ender "traf" sich so mit seinen alten Studienkollegen – und aus ungezwungenen Gesprächen über die Zukunft der Mobilität wurde schließlich ein Start-up, das mittlerweile mit den ganz Großen in der internationalen Automobilbranche in Kontakt steht.

