Autofahrerin muss ausweichen und fährt gegen Leitplanke

Nahe der Staustufe Bergheim musste eine Autofahrerin aus Neuburg ausweichen, um einen Zusammenstoß mit einem andern Fahrzeug zu verhindern. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 43-jährige Neuburgerin fuhr am Freitag gegen 22.20 Uhr mit ihrem Audi die Staatstraße 2043 von der Staustufe Bergheim kommend in Richtung Kreisverkehr Grünau. Ungefähr einen Kilometer nach der Staustufe kam ihr auf ihrer Fahrspur ein anderes Fahrzeug, vermutlich ein VW-Bus T 4 oder T 5, entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Neuburgerin nach rechts ausweichen und geriet hierbei an die Leitplanke. Dabei wurde die gesamte rechte Seite ihres Audi verkratzt. Der Sachschaden beträgt circa 8000 Euro. Verletzt wurde die Fahrerin nicht, heißt es im Polizeibericht. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)