Rückbau der Gasnetze? Bergheimer Bürgermeister wird nicht nervös

Die Bundesregierung kündigt einen Rückbau des Gasnetzes an. In Bergheim hat man jedoch gerade erst ein solches Netz gebaut. Doch der Bürgermeister bleibt gelassen.

Deutschland diskutiert einmal mehr über Heizungs-Pläne der Bundesregierung. In einem Papier des Wirtschaftsministeriums wird angekündigt, dass Gasnetze stillgelegt und abgebaut werden sollen - laut Klimaschutzgesetz will die Bundesrepublik bis 2045 klimaneutral werden. Bis dahin müsse der Ausstieg aus fossilem Erdgas vollzogen worden sein, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium um Minister Robert Habeck. "Gasverteilnetze für die bisherige Erdgasversorgung werden dann in der derzeitigen Form nicht mehr benötigt werden."

Bergheim und Unterstall haben ein neues Gasnetz bekommen

Eine Ankündigung, die man in Bergheim mit besonderem Interesse lesen wird. Schließlich hat die Gemeinde gerade erst eine neue Gasleitung bekommen. Große Teile des neuen Netzes seien bereits in Betrieb, teilt Bürgermeister Tobias Gensberger im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Die Ankündigung zu den Gasnetzen sei eine neue "Hiobsbotschaft" der Bundesregierung. Doch davon werde man sich "nicht ins Bockshorn jagen" und "verrückt machen lassen", so Gensberger.

Er ist sich sicher: "Diese Leitung wird nicht zurückgebaut." Vielmehr sei der Bürgermeister überzeugt davon, dass hierdurch auch in vielen Jahrzehnten noch Gas und gasförmige Stoffe als Energielieferanten fließen werden. "Auf dem flachen Land haben wir keine anderen Möglichkeiten." Angesichts der Vorstöße des Wirtschaftsministers, die Gensberger kritisch sieht, prophezeit er diesem eine baldige Abwahl: "Habecks Tage sind gezählt."

