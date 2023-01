80 Sternsinger sind in Burgheim unterwegs

Pfarrer Werner Dippel sendet seine Ministranten aus und wünscht ihnen, dass sie "mit offener Tür und offenem Geldbeutel" empfangen werden.

Der Altarraum der Burgheimer Pfarrkirche Sankt Cosmas und Damian glich einem Aufmarsch der Segensboten zum Jahresauftakt. Traditionell ist der Neujahrstag auch der Tag zur Aussendung der Sternsinger in der Pfarreiengemeinschaft. Unter der Organisationsleitung von Gemeindereferent Johannes Baur übernehmen in diesem Jahr 80 Ministranten in 17 Gruppen diesen Dienst.

Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, der zusammen mit Kaplan John Edosomwan die Aussendemesse zelebrierte, erinnerte noch an das abgelaufene Jahr. Trotz Corona-Pandemie hatten Burgheims Sternsinger 5827 Euro gesammelt. Weltweit unterstützten die Sternsinger 2021 1299 Projekte in 91 Ländern mit 47,8 Millionen Euro. Es ist die größte Sammelaktion von Kindern für Kinder weltweit. Diese Projekte stehen unter den Themen Kinderarbeit, Flucht, Bildung, Gesundheit, Umwelt und Behinderung. Im Mittelpunkt der Sternsingeraktion steht in diesem Jahr Indonesien mit dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“.

Sternsinger in Burgheim am 5. und 6. Januar unterwegs

„Durch ihre Spende werden die Rechte der Kinder in Indonesien gestärkt“, rief Dekan Werner Dippel den Gottesdienstbesuchern zu. Kinder haben Rechte von Gleichheit und Gesundheit bis Freizeit, Fürsorge und Frieden. Rund 300.000 Sternsinger ziehen in Deutschland von Haus zu Haus. „Die Sternsinger haben nicht viel davon, aber sie können stolz sein“, merkte Werner Dippel an. Er wünschte den Segensboten, dass sie mit offener Tür und offenem Geldbeutel empfangen werden.

Dafür schreiben die Sternsinger „20 C+M+B 23“ an die Türen. Dies bedeutet „Christus mansionem benedicat, Christus segne dieses Haus“. Dazu segnete Dekan Werner Dippel Kreide und Weihrauch für die Sternsinger. Stellvertretend für alle trug die Burgheimer Gruppe mit den Faller-Zwillingen ihre Botschaft am Altar vor. Die Straßer haben ihren Dienst bereits erledigt. In Burgheim sind die Sternsinger am Donnerstag, 5. Januar, unterwegs und in den weiteren Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft am Dreikönigstag, 6. Januar.