Bauliche Auffälligkeiten und Prominenz: "Lustige Radtour" geht in siebte Runde

Der Radfahrverein Burgheim bringt wieder einen humorvollen Dreiakter auf die Bühne. Worum es in der "Siebten lustigen Radtour" geht und wann es Karten gibt.

Es herrscht weder verlängerter Fasching bei frühlingshaften Temperaturen, noch wird ein Kindergeburtstag gefeiert. Das Gelände am Burgheimer Gänsweiher wird in Rahmen einer historischen Zeitreise zu Jurassic Park, einem ritterlichen Turnierplatz, einer mystischen Walpurgisnacht und einem Flower-Power-Hippietreff. In Wirklichkeit ist Drehtag zur "Siebten lustigen Radltour" durch die Gemeinde Burgheim angesagt. Die wiederum kommt am Mittwoch, 17. Mai, um 20 Uhr, auf die Bühne der Kellerwirthalle, also einen Tag vor dem Internationalen Volksradfahren des Radfahrervereins, am Vatertag. Einlass ist um 19 Uhr.

Sieht man die Motive, die sich am Gänsweiher tummeln, ist eines der Themen, mit dem sich die Akteure beschäftigen, klar. Im Herbst vergangenen Jahres stellte der Heimatgeschichtliche Verein Burgheim seine neue Chronik vor. Zweifellos haben die radtourenden Protagonisten Carina Hackl, Markus Diepold, Magdalena Dußmann, Elena Faller, Anton Kugler, Jochen Wittwer und Markus Schmid aufmerksam darin gelesen. Sie transformieren Teile der bewegten Burgheimer Geschichte sehr humorvoll in das 21. Jahrhundert. Natürlich kommt auch die Aktualität nicht zu kurz, was sich in der ersten Szene am EU-Weiher zeigt.

Burgheimer Radfahrverein zeigt "Siebte lustige Radtour durch die Gemeinde Burgheim"

Dort wurden im vergangenen Jahr Blaualgen bekämpft. Ein Gemeindearbeiter verwechselt dies mit Blauwal, präpariert sich entsprechend und schon funkt eine Umweltaktivistin dazwischen. Zum Glück kommt die Feuerwehr vorbei. Zweite Station ist die Turnhalle, in der Vereinsmeisterschaften der Ein- und Kunstradler stattfinden. Das Bühnenensemble befasst sich allerdings mit dem baulichen Zustand der Turnhalle und weiteren "baulichen Auffälligkeiten" im Gemeindegebiet.

Dies geschieht auch im dritten Akt, als die beiden Radlerinnen auf dem Weg zum Wirtshaussingen beim "Kellerwirt" vor dem Rathaus halten. Schräg gegenüber, am Fuße des Kirchbergs, stehen Burgheims älteste, unbewohnte und in Gemeindebesitz befindliche Häuser. Dort lohnt es sich für die Bühnendarsteller zu "buddeln und Entdeckungen offenzulegen". Hinzu kommen Geschichten um Burgheimer Originale und "Prominente".

Der Dreiakter auf der Bühne wird durch mehrere Einspielungen auf der Leinwand sehr bereichernd ergänzt. Die Besucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Abend über Burgheim einst und jetzt freuen. Der Kartenvorverkauf dazu findet an den beiden Sonntagen, 7. und 14. Mai, jeweils von 11 bis 13 Uhr in der Radlerhalle, Lange Gasse 19 in Burgheim, statt. Der Eintrittspreis im Vorverkauf beträgt acht Euro, an der Abendkasse neun Euro.

