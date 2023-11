Burgheim: Rosa und Michael Glaß feiern diamantene Hochzeit

Als Michael Glaß seine Rosa im Sommer 1958 zum ersten Mal sieht, funkt es sofort. Nun feierte das Ehepaar aus Burgheim seinen 60. Hochzeitstag.

Auf dem Heimweg vom Tanzen fiel Michael Glaß eine junge Frau auf. Sie lief die Straße entlang - und ihm gefiel die Burgheimerin so gut, dass er die letzten Meter mit ihr ging. Das war an einem Samstagabend im Sommer vor 65 Jahren. Nun feiert das Ehepaar Glaß aus Burgheim 60 Jahre Ehe und damit Diamantene Hochzeit.

Michael Glaß kam im Juli 1958 wieder. Gleich am nächsten Tag fuhr der damals 18-Jährige aus Genderkingen in das zwölf Kilometer entfernte Burgheim. Er wusste noch nicht einmal ihren Namen, nur ihre Anschrift. "Weil sie mir gefallen hat", deswegen kam er nochmal, erinnert sich Glaß. An dem Sonntag gingen Rosa und Michael Glaß spazieren und lernten sich kennen. Wie es dann weiter ging, das weiß das Paar heute nicht mehr im Detail. Eine Verlobung und Trubel um einen Ring gab es zu der Zeit nicht.

Burgheim: Bei der Hochzeit im Winter 1963 herrschten eisige Temperaturen

Bei ihrer Hochzeit im November 1963 war es kalt, daran erinnert sich die 84-jährige Rosa Glaß gut. Pelzmäntel hätten die Gäste damals getragen. Die eisigen Temperaturen hätten die Feier allerdings nicht aufgehalten. Die Hochzeitsgesellschaft tanzte bis Mitternacht. Den Brautstrauß hat die Burgheimerin noch genau vor Augen: "Es waren rosarote Nelken", schwärmt sie. Zum 50. Hochzeitstag habe sie den gleichen Strauß nochmal geschenkt bekommen. Das Brautkleid nähte damals eine Freundin. Bis zum Boden habe es gereicht, erzählt die 84-Jährige lebendig, sie habe den Stoff nach oben halten müssen, um den Saum vor dem Schmutz zu schützen. "Das ist heute auch noch so", bekräftigt Enkelin Simone Kiowski.

Gemeinsam mit der Familie verbringt das Ehepaar den Ehrentag. Rosa und Michael Glaß haben zwei Töchter, vier Enkelkinder und fünf Urenkel. Zu den schönsten Momenten in den 60 Ehejahren gehören für Rosa Glaß die Hochzeiten ihrer Töchter und Enkel. Die Augen der 84-Jährigen leuchten, wenn sie an die Feiern zurückdenkt. Und wie eine Ehe gelingen kann, das lebt das Burgheimer Paar den Kindern und Enkeln vor. Auf die Frage, was eine gute und lange Partnerschaft ausmacht, fallen Begriffe wie: Treue, Ehrlichkeit, Freundschaft. Auch die Freude aneinander sei wichtig, sagt Rosa Glaß. Jeder müsse dennoch Raum für sich haben, um den eigenen Leidenschaften nachgehen zu können. Michael Glaß war lange Zeit passionierter Jäger, heute durchblättert er jeden Morgen die Neuburger Rundschau.

Am Sonntag frischt das Paar aus Burgheim mit dem kirchlichen Segen das Eheversprechen auf. Und dann folgte auch bald die nächste Feier. Die Geschwister von Michael Glaß heirateten alle kurz nach dem gebürtigen Schwaben. So gibt es in den nächsten Monaten viel zu feiern für das Burgheimer Ehepaar.