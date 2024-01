Die CSU Burgheim startet das Jahr mit einem Konzert mit Witz und Gänsehaut

Das Neujahrskonzert der Burgheimer CSU steckt voller Überraschungen. Neben französischer Moderation gibt es Vivaldi und Bach für das Publikum.

Um tolle Konzerte zu Silvester oder Neujahr nicht nur am Bildschirm zu erleben, muss man eigentlich nach München, Nürnberg, Dresden oder am besten gleich nach Wien reisen. In die Ferne aufzubrechen, ist aber gar nicht nötig. Das ziemlich kleine Burgheim bietet zum Jahresanfang, diesmal schon in der 21. Auflage, ein Neujahrskonzert von besonderer Qualität. Etwas Vergleichbares in einer Gemeinde mit nur ein paar tausend Seelen wird man auch nach längerer Suche kaum irgendwo finden.

Diesmal hatten sich der Spiritus Rector und Cellist David Tchadaia und Mitorganisator Hans Schlüter ein Programm voll musikalischem Witz und angenehmen Überraschungen ausgedacht. Eine davon war der Dirigent und Fagott-Solist Antoine Pekör aus Paris. Seine Moderation des Abends in einer lockeren, von hübschem französischem Akzent und wunderschönen Wortschöpfungen geprägten Art war allein schon ein Vergnügen.

Bürgermeister Michael Böhm traf mit seiner Beschreibung ins Schwarze: "dieser Dirigent groovt richtig". Das Georgische Quintett, das inzwischen eher den gesetzteren Altersgruppen zuzurechnen ist, spielte auf, als ob es Anfang 2024 ein Bad im Jungbrunnen genommen hätte. Zum Beispiel in der Sonata d-moll mit dem Namen La Follia von Antonio Vivaldi. Übersetzt bedeutet der Titel „Verrücktheit“, und von solchen Verrücktheiten musikalischer Art möchte man noch viele genießen in diesem neuen Jahr – gerade weil zu befürchten ist, dass die reale Welt uns Verrücktheiten ganz anderer Art bescheren könnte.

CSU Burgheim startet mit besonderem Konzert ins Jahr 2024

Die Georgier, angefeuert von Antoine Pekör, stürzen sich in die 20 kurzen, knackigen, sehr kreativen Variationen dieses Vivaldi-Werkes. Der Humor des Stücks blitzt immer wieder auf, der tänzerische Schwung reißt mit. Im sehr schnellen Tempo wirkt es manchmal ein wenig gehetzt, da geht das dirigentische Temperament mit Antoine Pekör durch. Aber das verzeiht man als Zuhörer gerne.

Als Fagott-Solist und Dirigent in Personalunion glänzt Pekör in der Orchestersuite Nr. 1 Von Johann Sebastian Bach und im Fagottkonzert von Vivaldi mit der Bezeichnung „La notte“. Der weiche, samtene Ton des Solisten nimmt das Publikum ein, dabei kommt der musikalische Spaß nicht zu kurz. Allein die Spannung in den Pausen sorgt für überraschende Effekte. Etwa für verfrühten Applaus, weil nach einem scheinbaren Schluss noch ein fetziger, wirklicher Schluss folgt. Die oft vernachlässigte Musiker-Weisheit, dass Pausen besonders wichtig sind, wird hier bewiesen.

Lesen Sie dazu auch

Das Neujahreskonzert der CSU endet mit einer ausgefallenen Zugabe

Will man ein Stück herausheben, dann das Quintett Nr. 2 in C-Dur von Luigi Boccherini. Jeder Satz erblüht in seinem eigenen Charakter, vom Andante con moto bis hin zum rasanten Rondo. Boccherini, der auch ein gefeierter Cellist war, hat in diesem Quintett alle Streicher mit schönen Melodien bedacht. Aber das Violoncello eben besonders. Was David Tchadaia daraus macht, muss man gehört haben. Wer sich selbst halbwegs passabel auf diesem Instrument betätigt, wird da ziemlich demütig.

Emotional wurde es bei der Zugabe, die vom Publikum mit stürmischem Beifall gefordert wurde. Die Melodie des georgischen Volksliedes „Suliko“ breitet ihre betörende Wirkung im Saal aus, und das Publikum wird immer mutiger. Erst wird leise mitgesummt, dann aus vollem Herzen gesungen.