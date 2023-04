Feuerwehr Straß-Moos baut auf die Jugend

Die Burgheimer Ortsteilfeuerwehr wurde im vergangenen Jahr 41 Mal gerufen. Bei der Jahresversammlung ziehen Aktive und Mitglieder eine positive Bilanz.

Die Feuerwehr Straß-Moos hat im vergangenen Jahr 41 Einsätze absolviert. Wie Kommandant Winfried Ehni bei der Jahresversammlung berichtete, waren die meisten Einsätze (15) mit dem Verkehrssicherungsanhänger. Dazu kamen vier Brände, elf technische Hilfeleistungen, vier Sicherheitswachen und sieben Fehlalarme. Insgesamt waren dazu 475 Feuerwehrleute im Einsatz.

Man hielt 14 Übungen zu verschiedenen Themenbereichen ab. Die Beteiligung lag im Durchschnitt bei 23 Personen, bemerkte der Kommandant zufrieden. Weiterbildung wird in Straß großgeschrieben. Diese reichte vom Feuerwehr-Führerschein über Motorsägen- und Maschinisten-Lehrgänge, Jugendwart, Leiter einer Feuerwehr bis zur modularen Truppmann-Ausbildung. Das ausgemusterte Löschfahrzeug der Burgheimer Feuerwehr tut jetzt in Straß seine Dienste, bis der bestellte Mannschafts-Transportwagen (MTW) geliefert wird. Dieser bekommt einen Anhänger, um die Löschgruppenausrüstung weiter nutzen zu können.

Die Jugendwarte Lena Berger und Niklas Werner sind stolz auf 24 Jugendfeuerwehrleute im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. In theoretischen und praktischen Übungen ging es um Fahrzeugkunde, einen Löschangriff am Moser Weiher, eine Schaumübung, Besuch der Übungsanlage zur Brandbekämpfung mit Kleinlöschgeräten, Spülen der Hydranten sowie Gerätekunde und Knoten. Weiter beteiligte sich die Jugend beim Ramadama der Gemeinde und beim Dreikampf des Sportvereines. Mit Christbaumsammeln wurde die Jugendkasse aufgebessert. Mit Begeisterung nahmen die Jung-Feuerwehrleute am Wissenstest und der Abnahme der Jugendleistungsspangen teil.

Feuerwehr Straß-Moos zählt aktuell 279 Mitglieder

15 Atemschutzträger halfen bei Einsätzen und absolvierten die regelmäßigen Übungen und Gesundheits-Checks, berichtete Atemschutzbeauftragter Manfred Egen. Bei zwölf Einsätzen war Atemschutz nötig. Die Gemeinde schaffte zwölf Garnituren neuer Schutzkleidung für die Aktiven an.

Vorsitzender Franz Dreher berichtete von 279 Mitgliedern, die den Verein momentan unterstützen. Er blickte auf das Vereinsjahr zurück, dessen Terminkalender mit Kirchen- und Vereinsfesten, dem Weinfest, runden Geburtstagen, Hochzeiten und Vorstandschafts-Sitzungen gut gefüllt war. Ein Höhepunkt des Vereinsjahres war das Patenbitten der Ortlfinger Feuerwehr, die von 8. bis 11. Juni dieses Jahres ihr 125. Jubiläum feiert.

Lesen Sie dazu auch

Gemeinderat Volker Sieg dankte der Feuerwehr im Namen der Marktgemeinde Burgheim für ihren Einsatz. Die Rettung von Menschenleben und die Gefahrenabwehr haben höchste Priorität. Dies unterstützt die Gemeinde durch entsprechende Ausstattung der Floriansjünger.

Kreisbrandinspektor Alexander Bauer hob die vielen Einsätzen hervor. Auch die Mannschaftsstärke und die Aktivität der Jugendfeuerwehr fand seine Anerkennung. Er bezeichnete sie als Aushängeschild für Gemeinde und Landkreis. Der Schwerpunkt der Kreisbrandinspektion liegt auf der Ausrüstung aller Feuerwehren mit Digitalfunk. Er bedankte sich für die ehrenamtliche Einsatzzeit der Feuerwehr Straß-Moos.

Ehrungen

40 Jahre aktiver Dienst: Winfried Ehni

Für langjährige Mitgliedschaften wurden geehrt: