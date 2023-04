Imponierende Palmsonntagsprozession in Burgheim

Sehr gut besucht war die Burgheimer Palmsonntagsprozession. Am Ende gab es noch ein Jubiläum zu feiern.

Der Palmsonntag steht am Beginn der Osterwoche. Nach der Bibel zog Jesus an diesem Tag, auf einer Eselin reitend, in Jerusalem ein. Dabei jubelte ihm das Volk mit Palmzweigen zu. In bayerischen Breitengraden gedeihen Palmen lediglich im Treibhaus. Weil aber der Frühling für die erwachende Natur steht, tauscht man hierzulande Palmbüschel in Zweige mit Weidenkätzchen.

Die lagen am Palmsonntag in großer Stückzahl auf einem Tisch vor dem Georgikreuz. Dies ist zugleich der Ausgangspunkt für die alljährliche Palmsonntagsprozession in Burgheim. Dort fanden sich traditionsgemäß zahlreiche Vereine mit ihren Fahnenabordnungen, der Kirchenchor, die Marktmusikkapelle unter der Leitung von Maestra Silke von der Grün, eine Delegation des Gemeinderates und "viel Volk" ein.

Seit 15 Jahren zieht Lucia Schmalbach-Müller die Register an der Burgheimer Orgel. Dafür wurde sie nun geehrt. Foto: Peter Maier

Palmsonntagsprozession in Burgheim

Unter dem Geläut der Kirchenglocken kam Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, mit einem großen Ministrantenaufgebot und Kirchenfahnen zum Georgikreuz. Dort segnete er die Zweige der Weidenkätzchen und verteilte sie an die Gemeinderäte, die Ministranten und an die Gläubigen. Mit klingendem Spiel und Gesang von Kirchenliedern setzte sich die imponierende Palmsonntagsprozession durch die Georgistraße über den "Kimmerlingberg" und den Marktplatz hinauf zur Pfarrkirche Sankt Cosmas und Damian in Bewegung.

Dort zelebrierte Dekan Werner Dippel den Festgottesdienst zum Palmsonntag. Am Ende gab es noch etwas zu feiern. Lucia Schmalbach-Müller wurde für ihre inzwischen 15-jährige Organistentätigkeit in Burgheims Pfarrkirche geehrt.