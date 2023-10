Burgheim

Marktmusikkapelle Burgheim ist jetzt unter weiblicher Führung

Plus Die bisherigen Vorsitzenden Fredi Martin und Bernd Schuster treten bei der Neuwahl in Burgheim nicht mehr an. Neues Vereinsheim soll die Alte Schule in Ortlfing werden.

Ein Damentrio führt künftig die Marktmusikkapelle Burgheim. Monika Frank, Anna-Lena Häckl und Monika Birkmeir teilen sich künftig die Aufgaben der bisherigen Vorsitzenden Fredi Martin und Bernd Schuster, die ihre Ämter zur Verfügung stellten. Die musikalische Leitung bleibt in bewährter Stabführung bei Stefan Blei in der Jugendkapelle und Maestra Silke von der Grün in der Stammkapelle.

Fredi Martin berichtete von einer "riesigen Herausforderung" für die Marktkapelle im abgelaufenen Jahr. Nach 32 Jahren mussten die Musiker ihr Domizil im Keller des Kindergartens kurzfristig räumen. „Wir standen vor dem Nichts“, beschrieb Fredi Martin die Situation. In der Schulaula fanden die Musiker schließlich „ein Dach über dem Kopf, um den Probebetrieb am Laufen zu halten. „Auch die Schützen hätten uns nicht im Regen stehen lassen“, betonte Fredi Martin. Inzwischen habe die Aula „auch Charme“, zumal sich Hausmeister Joe Weigl sehr kooperativ zeigte. Mittlerweile habe man sich auch die Ortlfinger Dorfschänke angesehen. „Ortlfing ist kein Luftschloss, es gibt ernsthafte Planungen“, betonte Martin.

