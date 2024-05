Burgheim/Mauern

vor 18 Min.

Warum Burgheimer Gläubige seit 375 Jahren nach Mauern pilgern

Plus Seit dem 17. Jahrhundert Jahren pilgern Gläubige aus Burgheim jedes Jahr zur Mauerner Kirche Mariä Himmelfahrt - heuer zum 375. Mal. Was die Pest mit der Geschichte der Wallfahrt zu tun hat.

Von Peter Maier

Das Jahr 1648 füllt dicke Bände der deutschen Geschichte. Herausragendes Ereignis war der Westfälische Friede, der den Dreißigjährigen Krieg beendete. Doch auch in Burgheim wirkt ein Ereignis von 1648 bis heute nach. Not, Elend und vor allem die Pest zeichneten das Leben der Bevölkerung. Dies motivierte einige Burgheimer dazu, auf ihren Kirchturm zu steigen und nach dem größten Kirchturm in der Umgebung Ausschau zu halten. In den Blickfang geriet Mauern. Dorthin sollte künftig alljährlich eine Wallfahrt stattfinden. Eine Votivtafel aus dem Jahr 1797 in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt erinnert an das Burgheimer Gelöbnis.

Dies hat auch 375 Jahre nach der ersten Pilgerschaft im Jahr 1649 seinen Bestand. Rund 70 Gläubige versammelten sich am 1. Mai im Morgengrauen am Nettoparkplatz, um betend und singend rund zweieinhalb Stunden nach Mauern zu pilgern. An der Spitze des Zuges positionierte sich Kreuzträger Peter Bauer, daneben hielten Gustl Hugl und Heiner Formann die Kirchenfahnen hoch. „Ich mach’ das schon seit 15 Jahren und es ist immer wieder eine Freude“, beschreibt Formann seinen alljährlichen Bittgang. Daneben pilgerten weitere Burgheimer mit Fahrrad und Auto nach Mauern. Dazu zählte diesmal auch Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, aus Zeitdruck. Er musste sofort nach dem Festgottesdienst nach Baring weiter fahren, weil Bischof Bertram Meier dort zu Besuch war. Burgheims Geistlicher bekannte freimütig, dass er beim Bischof einen „guten Eindruck“ hinterlassen möchte. Aber auch die Gastgeber hatten sich auf das Wallfahrtsjubiläum vorbereitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen