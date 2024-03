Burgheim

12:00 Uhr

Mit Konzert und Festzug: Radfahrerverein Burgheim blickt auf Gründungsjubiläum

Plus Von 9. bis 12. Mai steht Burgheim ganz im Zeichen des Zweirads, denn der Radfahrerverein feiert sein 125-jähriges Bestehen. Was die Besucher an diesen vier Tagen erwartet.

Von Peter Maier

Einen Gang höher geschaltet hat der Festausschuss des Radfahrervereins Burgheim. Mittlerweile tagt das Gremium im Zwei-Wochen-Rhythmus. Kein Wunder, denn die Zeit drängt, um letzte Details zu den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen noch auf den Weg zu bringen. Von 9. bis 12. Mai steht Burgheim ganz im Zeichen des Fahrrades. Dabei gibt es altgediente Radler, die diesem Termin seit 25 Jahren entgegenfiebern. Unvergessen ist, dass ein schlimmer Platzregen den farbenfrohen Umzug beim Fest zum 100-jährigen Bestehens zunichtemachte.

Das Jubiläum verbindet der Burgheimer Traditionsverein mit dem beliebten Volksradfahren, das entgegen bisheriger Gewohnheiten am 9. Mai erst ab 14 Uhr startet und am Festplatz am Sachsenweidenweg (hinter Baugeräte Mack) enden wird. Ab 16 Uhr beginnt der Tag der Vereine und Betriebe. Bei einem lustigen Wettkampf können die Besucher Geschick und Können beweisen. Dazu spielen die Holzheimer Musikanten.

