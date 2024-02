Musikalische Doppelspitze: Anna Grillmeier gibt in Illdorf mit Orta ein Konzert

Gemeinsam mit dem Musiker Orta geht die aus Neuburg stammende Sängerin Anna Grillmeier auf Tour. Ein Konzert führt sie in die alte Heimat.

Ein bisschen Nachdenken, ein bisschen Melancholie und ganz viel Wärme! Das erwartet alle Besucherinnen und Besucher, die sich Tickets für ein bevorstehendes Konzert in Illdorf kaufen werden. Dort steht am 16. März die aus Burgheim stammende Sängerin Anna Grillmeier auf der Bühne. Doch nicht nur sie alleine will bei dem Auftritt ihr Publikum begeistern. An ihrer Seite wird der Künstler Orta auftreten, sechs Konzerte geben sie gemeinsam mit einem außergewöhnlichen Musikmix.

In den vergangenen Monaten war Grillmeier vor allem mit ihren eigenen Songs beschäftigt. In engem Abstand veröffentlichte sie neue Lieder in dem von ihr bekannten Neo-Soul-Pop, der verträumten Weise, leise und eindringlich, mit tiefgründigen Botschaften. Ihre CD "Raum" mit fünf Liedern ist erst Mitte des vergangenen Jahres neu erschienen. Einige von diesen Liedern packt die Sängerin auch in den Koffer, wenn es auf Tour geht.

Für die geplanten Auftritte steht Künstler Orta an ihrer Seite, ein Seelenverwandter des deutschsprachigen Neo-Soul. Es soll melancholisch werden, eine Verwindung zwischen Kopfnicken und Ekstase: "Es wird ein Mix aus Tanzen, Nachdenken, Nähe, Raum und vor allem aber Wärme." Die beiden Musiker kennen sich schon lange, wie Grillmeier sagt: "Wir haben uns über die Hochschule für Musik und Tanz in Köln kennengelernt, wo wir beide an einer Combo teilgenommen haben, die ,Pearls of Pop' hieß. Da haben wir ,Two Weeks' von FKA Twigs zusammen gespielt und außerdem kam da die Künstlerin Yebba zur Sprache, die wir beide sehr feiern. Da war ein Grundstein gelegt." Das gemeinsame Musizieren ist also nichts Neues. Orta spielt auch in der Band von Anna Grillmeier Gitarre und singt Background Vocals.

Sängerin Anna Grillmeier kommt mit Konzert nach Illdorf

Es sollen gemeinsame Konzerte bei dieser kleinen exklusiven Tour werden und doch präsentieren die beiden auch separat ihre eigene Musik. "Orta spielt mit seiner Band, ich spiele mit meiner Band. Eventuell gibt’s eine kleine Überraschung, die uns dann zusammen auf der Bühne sein lässt, aber dazu wird noch nicht mehr verraten", sagt Grillmeier mit einem Augenzwinkern.

Der Künstler Orta, mit bürgerlichem Namen Daniel Orta, ist Sänger und Gitarrist. Musikalisch ist er breit aufgestellt, bewegt sich zwischen Pop, Hiphop, Soul und Funk. Auch Orta hat schon mehrere Singles und Videos veröffentlicht.

Die beiden Musiker freuen sich schon sehr auf die gemeinsamen Auftritte, denn bei vergangenen Gigs, in denen sie bereits zusammenarbeiteten, habe sich schnell gezeigt, dass die Chemie stimmt. "Wir haben uns öfter zum Coworking getroffen und uns sofort gut verstanden und so kam dann irgendwann der Gedanke für die Tour, der dann recht schnell in die Tat umgesetzt wurde", sagt Grillmeier auf die Frage, warum überhaupt der Gedanke entstand, die gemeinsamen Konzerte zu planen.

Anna Grillmeier steht mit Künstler Orta auf der Bühne

Für die Sängerin ist es etwas ganz Besonderes, im Rahmen der Tour auch wieder in die Heimat zu kommen, schließlich ist sie selbst in Illdorf aufgewachsen. Neben Konzerten in Köln, Frankfurt, Darmstadt, Fulda und Hanau ist auch das bereits erwähnte Konzert in Illdorf geplant. Wie es sich anfühlt, wieder nach Illdorf zu kommen? "Voll schön! Ich find's total schön, meine Musik auch mal in meiner Heimat spielen zu können. Außerdem ist’s für mich immer total aufregend, wenn mein Kölner Umfeld mal meine Heimat kennenlernt. Ich bin meinen Eltern auch sehr dankbar, dass wir ihnen so einfach die Bude einrennen dürfen! Da wird’s rund gehen! Eine meiner Schwestern ist Köchin und sie ist so lieb und kümmert sich um unser Catering, während wir da sind", sagt Grillmeier begeistert.

Info: Das Konzert am 16. März findet im Sportheim Illdorf statt. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es regulär zu einem Preis von 16,32 Euro zu kaufen, mit Ermäßigung zahlen Besucher 11,05 Euro. Die Karten gibt es unter anderem auf der Homepage von Anna Grillmeier unter www.annagrillmeier.de zu kaufen.