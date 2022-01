Burgheim/Neuburg

Einstiges Mannequin wird mit 81 Jahren Kunstlehrerin am Neuburger Gymnasium

Während ihres Studiums ließ sich Sigrid Schlüter, geborene Ulrich, in der Mannequin-Schule von Irene von Sivers in Hannover zum Mannequin ausbilden. Die Prüfung bestand sie 1959 mit Auszeichnung.

Plus Wenn Sigrid Schlüter auf ihr Berufsleben zurückblickt, bezeichnet sie sich selbst als „buntes Huhn“. Einst auch auf den Laufstegen in Paris und Mailand unterwegs, hilft sie nun als Lehrerin am Descartes Gymnasium in Neuburg aus.

Von Peter Maier

Sie schritt als ausgebildetes Mannequin über die Laufstege in Paris und Mailand, nahm an der „Miss-Niedersachsen“-Wahl unter Peter Frankenfeld teil, war Haar-Model für die Firma Schwarzkopf, war Schnellzeichnerin auf der Hannover-Messe und entwarf als Dessinateurin Stoffmuster oder Etiketten für die Getränkeindustrie. Mittlerweile ist Sigrid Schlüter 81 Jahre alt. Blickt die Burgheimerin auf ihr Berufsleben zurück, nennt sie sich als Vertreterin der angewandten Kunst ein „buntes Huhn“. Nun hat die vitale Seniorin in ihrem kreativen Schaffen ein neues Kapitel aufgeschlagen. Sie ist in die Lehre eingestiegen und unterrichtet am Neuburger Descartes Gymnasium Kunst.

