Seit 1900 eine feste Tradition: Burschenverein Burgheim feiert den Josefstag

Der Burschenverein Burgheim feiert den Josefstag. Zum ersten Mal reiht sich in die Ehrenformation eine Frau ein. Später freut sich der Verein über neue Mitglieder.

Der Josefstag, 19. März, ist für den Katholischen Burschenverein Burgheim so etwas wie ein traditioneller Feiertag. Zwei Tage vor Frühlingsanfang im Jahr 1900 hoben junge Burgheimer Burschen ihren Verein aus der Taufe. Seitdem feiert der Verein seinen Gründungstag mit einem festen Ritual vor und im Vereinslokal Brucklachner. In der Abenddämmerung bildet sich eine Ehrenformation hinter beiden Vereinsfahnen. Dabei reihte sich mit Gemeinderätin Judith Happ erstmals eine Frau ein. Nach dem Abmarschkommando durch Oberstabsfeldwebel der Reserve, Ralf Schmitt, und zu den Klängen der Marktmusikkapelle unter der Stabführung von Maestra Silke von der Grün, marschiert der Zug aus aktuellen und ehemaligen Burschen zur Pfarrkirche Sankt Cosmos und Damian.

Dort empfing Burgheims Pfarrer, Dekan und Vereinspräses Werner Dippel die Burschen und zog mit ihnen in die Kirche ein. Die Marktmusikapelle positionierte sich am Hochaltar und stimmte die Schubertmesse an. Präses Werner Dippel erinnerte, dass der Josefstag bis 1968 sogar gesetzlicher Feiertag war. Im Gegensatz zu vielen großen Heiligen ist in der Bibel kein einziges Wort erwähnt, das Josef gesagt haben soll. "Josef war ein Mann der Tat, der auf die Stimme Gottes hörte. Getreu dem göttlichen Auftrag stand er an der Seite von Maria bei Christi Geburt, floh mit der Familie vor Herodes nach Ägypten und kehrte auch wieder zurück", so Dippel. Damit stehe Josef im Gegensatz zum heutigen Zeitgeist. Vieles werde zerredet, wenig angepackt.

Zurück beim Brucklachner blickte der Vorsitzende Tobias Fischer auf die Aktivitäten im noch kurzen Vereinsjahr zurück. Ein voller Erfolg war das Burschentheater in der Turnhalle. Zu drei Vorstellungen kamen 800 Besucher. Der Burschenball im Schönesberger Dafernersaal ist einer der größten im Landkreis, mit einem soliden Ergebnis für den Verein. Im nächsten Jahr wird der Buspendelverkehr zum und vom Burschenball sogar ausgeweitet. Die Planungen für die Maibaumfeier laufen auf Hochtouren. Mit den drei Bürgermeistern wurde die Lagerung und Bewachung des Frühlingsboten im Bauhof besprochen. Anschließend ehrten Präses Werner Dippel und Vorsitzender Tobias Fischer 20 langjährige und verdiente Mitglieder und nahmen acht neue in den Verein auf. Sie erhielten ihren Mitgliedsausweis und eine Vereinssatzung. Traditionell schloss eine Brotzeit die Versammlung ab.

Vereinspräses Werner Dippel (links) und Burschenvereinsvorsitzender Tobias Fischer (rechts) ehrten langjährige Mitglieder und nahmen acht neue in den Verein auf. Foto: Peter Maier

Ehrungen:

25 Jahre: Tobias Blei, Benjamin Etsberger, Jens Forster, Andreas Krampl, Florian Kugler, Joseph Lautner, Martin Neubauer, Tobias Seitz, Sascha Steidl.

50 Jahre: Josef Breimair, Josef Faller, Johann Gabler, Siegfried Hauber, Anton Karmann, Manfred Meier.

60 Jahre: Engelbert Bergmüller, Franz Meier, Anton Schmid, Johann Schmid

70 Jahre: Anton Ottillinger

Neuaufnahmen:

Luis Leichtenstern, Marc Gebauer, Hannes Wieseler, Simon Schmid, Julian Oschmann, Nico Peters, Jamie Reisch, Luka Martin.