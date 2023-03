Dirigent gesucht: Wie geht es mit der Chorgemeinschaft in Burgheim weiter?

Plus Die Sängerinnen und Sänger aus Burgheim sind auf der Suche nach einem Chorleiter – bislang erfolglos. Und auch um die Nachfolge des Vorstands sieht es nicht gut aus.

War dies die vorletzte Mitgliederversammlung der Burgheimer Chorgemeinschaft oder geschieht noch ein kleines Wunder? Bei der jüngsten Zusammenkunft fasste Vorsitzender Josef Heckel coronabedingt die Jahre 2021 und 2022 zusammen. Die Chorgemeinschaft zählt aktuell 34 aktive und 79 fördernde Mitglieder. Das sind vier weniger, alle durch Todesfälle, als vor der Pandemie. Das weitaus größere Problem des Vereins ist allerdings, dass nach dem Rücktritt der Dirigentin Helma Wisnewski im Juni 2021 die Chorleitung fehlt.

Um ihre Stimmen intakt zu halten und den Kontakt nicht zu verlieren, treffen sich Sängerinnen und Sänger im Zwei-Wochen-Rhythmus und singen "auf Zuruf" eine Art Wunschkonzert. "Wenn wir da Lieder aus alten Zeiten ausgraben und Helma Wisnewski die Töne anstimmt, ähnelt das einer Chorprobe", beschreibt Josef Heckel die Singabende.

Beiträge wurden wegen geringer Ausgaben im vergangenen Jahr nicht erhoben, so bleibt es auch für 2023. Schriftführerin Regina Blei erinnerte vor allem an eine Umfrage bei den Mitgliedern, ob sie nach dem Rücktritt der Dirigentin weiter aktiv singen wollen. Das Ergebnis sind nun die Singabende und der Chorstammtisch. Schatzmeisterin Michaela Dick verkündete ein Minus in der Vereinskasse. Grund hierfür waren in erster Linie Anzeigen zur Suche nach einer neuen Chorleitung.

Vorsitzender Josef Heckel gab als Ausblick für 2023 die Singabende alle zwei Wochen. Das Grillfest im Bleistadel und die Adventsfeier finden statt. Die Zukunft der Chorgemeinschaft hängt in hohem Maße von einer neuen Chorleitung ab. 2024 sind Neuwahlen, wobei die aktuelle Vereinsführung größtenteils nicht mehr kandidiert. "Dann muss eine Entscheidung fallen", so Josef Heckel.

Chorgemeinschaft Burgheim muss künftig für den Pfarrsaal einen Energiebeitrag bezahlen

Etwas verwundert zeigten sich Sängerinnen und Sänger, dass sie künftig für die Benutzung der Pfarrsaales einen "Energiebeitrag" zu bezahlen haben. Die Höhe steht noch nicht fest. Bisher war die Benutzung des Pfarrsaales kostenlos, denn der Kirchenchor nutzt auch das Klavier der Chorgemeinschaft.

Lesen Sie dazu auch

Das Schlusswort hatte Ehrenvorstand Hans Hönig. Er freute sich über den Besuch "bei einem Chor, den es nicht gibt, aber es gibt ihn doch!". Hans Hönig erinnerte sich zurück, als der ehemalige Chorleiter Erwin Matzner verstarb, und "es ging doch weiter". Positives Denken solle man nicht aufgeben.

Für ihre Treue zur Chorgemeinschaft Burgheim ehrte der Vorsitzende Josef Heckel Rupert Stuber, Maria Reinold, Peter Austel, Lydia Lösch, Christine Mayr (stehend von links), Wally Geiger, Anneliese Rechner, Hans Hönig, Alfons Ablaßmeir und Hanna Kleber (sitzend von links). Foto: Peter Maier

Ehrungen:

Fördernde Mitglieder:

25 Jahre Mitgliedschaft: Rosa Stuber

40 Jahre: Lydia Lösch und Christine Mayr

und 50 Jahre: Maria Appel , Maria Reinold , Lieselotte Hösch , Genoveva Müller , Alfons Ablaßmeir, Peter Austel , Josef Karmann und Philipp Lenz .

, , , , Alfons Ablaßmeir, , und . 60 Jahre: Dieter Lederer .

Aktive Mitglieder: