Zu viel getrunken: 19-Jähriger Rennertshofener schläft in Auto ein

Ein Rennertshofener wurde von der Polizei betrunken am Steuer erwischt. Die Reifen seines Fahrzeuges waren zerstochen.

Am 31. Dezember gegen 7.30 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße 2027, zwischen Wengen und Kunding, ein Auto mit geplatztem Reifen auf der Straße entdeckt. Am Steuer des Fahrzeuges saß ein 19-jähriger Rennertshofener und schlief offenbar. Nachdem er geweckt worden war, versuchte er zunächst mit dem Auto wegzufahren. Als dies misslang, flüchtete er zunächst zu Fuß. Er konnte jedoch durch eine Polizeistreife in Kunding aufgegriffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein eingezogen und eine Blutentnahme durchgeführt. Auf den Rennertshofener kommt jetzt ein Strafverfahren zu. (AZ)