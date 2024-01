45-Jähriger erleidet Kreislaufkollaps und verursacht Unfall

Ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt ist auf der A 9 bei Lenting bewusstlos geworden, von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert.

Kurzzeitige Bewusstlosigkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Lenting und Denkendorf. Ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt war gegen 13.20 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Gemäß eigenen Angaben hatte er während der Fahrt einen Kreislaufzusammenbruch, der zu einer kurzen Bewusstlosigkeit führte, berichtet die Polizei. Hierdurch kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei das Fahrzeug mit der Fahrerseite das Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs streifte und anschließend frontal mit der Leitplanke kollidierte. Trotz Totalschaden am Auto blieb der Fahrer hierbei unverletzt. Da der Unfallverursacher nach eigener Aussage bereits längere Zeit an Kreislaufproblemen litt, muss er sich wegen der Teilnahme am Straßenverkehr trotz bekannter körperlicher Mängel wegen Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten. Der entstandene Sachschaden wurde auf 23.500 Euro beziffert. (AZ)