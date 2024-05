Denkendorf

06:00 Uhr

Gründer des Dinoparks Denkendorf: Herr über mehr als 70 Dinosaurier

Plus Mit Ende 40 hat Michael Völker seinen Manager-Job geschmissen und etwas gemacht, was viele für verrückt hielten: Er hat den Dinopark in Denkendorf gebaut.

Von Luzia Grasser

Als Michael Völker noch ganz klein war, da hatte er nicht viel mit Dinos am Hut. Die frühen 70er Jahre, das waren nicht die Zeiten, als Kinder mit Dino-Figuren gespielt haben und bei Erzieherinnen und Lehrern immer wieder für Erstaunen sorgten, wenn sie Tyrannosaurus Rex oder Brachiosaurus nicht nur fehlerfrei aussprechen konnten, sondern auch noch ihre Größe oder ihren Lebensraum ganz genau kannten.

Michael Völker hat bei Unilever gekündigt und den Dinopark in Denkendorf gebaut

Die 70er, das waren Jahre, in denen Jungen in Hannover davon träumten, einmal Pilot zu werden. So wie Michael Völker, heute 58 Jahre alt. Flugzeuge hat er im Lauf seines Lebens nicht gesteuert, doch das, was er vor mehr als zehn Jahren gemacht hat, haben manche zumindest als Himmelfahrtskommando gesehen. Michael Völker hat mit Ende 40 seinen Mangerjob in Berlin geschmissen und ist mitten nach Bayern, nach Beilngries, gezogen. Seine Idee: Er möchte einen Dinosaurier-Park samt Museum bauen. Einen Plan B gab es nicht. "Ich habe alles auf diese eine Karte gesetzt", sagt Völker.

