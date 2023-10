21-jähriger Ehekirchener stürzt mit Roller und verletzt sich schwer

Ein Mann aus Ehekirchen ist kurz vor der Ortseinfahrt nach Dinkelshausen mit seinem Roller von der Fahrbahn abgekommen. Der Grund scheint klar.

Ein 21-jähriger Mann aus Ehekirchen fuhr am Freitag gegen 23.15 Uhr mit seinem Roller auf der Kreisstraße von Seiboldsdorf kommend in Fahrtrichtung Dinkelshausen. Kurz vor der Ortseinfahrt Dinkelshausen kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sich der Fahrer mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Erlangen geflogen, berichtet die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer 1,52 Promille Alkohol im Blut hatte und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war an dem Fahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht, sodass das Fahrzeug nicht versichert war. Zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration wurde eine Blutentnahme angeordnet. (AZ)