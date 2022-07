Die Ortsdurchfahrt Ehekirchen wird wochenlang gesperrt

Die Ortsdurchfahrt Ehekirchen wird für mehrere Wochen komplett gesperrt. Das müssen Verkehrsteilnehmer wissen.

In der Gemeinde Ehekirchen schreitet die Umsetzung des Baugebietes „Am Hohen Weg“ voran. Ab Anfang September soll nun die Anbindung mittels Linksabbiegespur und der Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen hergestellt werden. Hierzu ist es notwendig, die Straße ab dem 5. September bis voraussichtlich Ende Oktober für den Gesamtverkehr zu sperren, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Eine Durchführung der Arbeiten mit geringerer Einschränkung für den Verkehr und damit die Anwohner der Umleitungsstrecke ist demnach nicht zulässig, da entsprechende Sicherheitsräume sowohl für Verkehr, als auch Arbeitende zur Verfügung bleiben müssen. Aus diesem Grund scheidet die Durchführung in halbseitiger Bauweise aus.

Ortsdurchfahrt Ehekirchen wird gesperrt: Umleitung wird eingerichtet

Da die Umleitungsstrecke zwei Spitzkehren beinhaltet und die Fahrbahnbreite der Hauptstraße vor der Ortseinfahrt schmäler als für eine Staatsstraße üblich ist, sind aus Gründen der Verkehrssicherheit mehrere Begleitmaßnahmen angedacht: So wird die Hauptstraße für den Zeitraum der Umleitungsführung geschwindigkeitsreduziert und der Verkehr wird in Richtung Augsburg bereits über die Bucher Straße in Einbahnregelung geführt. Die Gegenrichtung muss bis zur Einmündung der Kreisstraße gefahren werden. Dass diese Sperrung in die Anlieferzeit der Firma Heckl fällt, wurde ebenfalls berücksichtigt. Hierzu wird der Weiherweg vorübergehend zu einer Einbahnstraße und die Anlieferung darf ausschließlich über die Route Goglerweg und Weiherweg stattfinden, um den Verkehrsfluss und somit die Sicherheit der Umleitungsstrecke nicht zu gefährden.

Diese Route wurde laut Landratsamt deshalb gewählt, da die Umleitung einer so genannten klassifizierten Straße (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen) in der Regel auch auf diesem Netz stattfinden soll. Die nächsten klassifizierten Straßen würden somit Umleitungen über Walda, Weidorf, Haselbach und wieder durch die Hauptstraße oder durch den Markt Pöttmes, über Klingsmoos bedeuten. Die Wahl einer der beiden Alternativen würde jeweils wieder Anforderungen mit sich bringen, welche nicht minderschwer zu Gewicht fallen würden. Für die Sicherung des Schulweges wird eine temporäre Bedarfsampel eingerichtet, um eine möglichst gefahrlose Überquerung der Hauptstraße zu gewährleisten, heißt es vonseiten des Landratsamtes. (AZ)