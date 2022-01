Ehekirchen: Sternsinger überbringen besondere Botschaft

Auch in Ehekirchen waren die Sternsinger heuer am Dreikönigstag unterwegs. Im Gepäck hatten sie eine besondere Botschaft

Mit Abstand und einigen weiteren Coronaregeln haben sich an Heilig-Drei-König insgesamt 19 Ministrantinnen und Ministranten der Pfarrei St. Stephanus in fünf Gruppe auf den Weg gemacht, um den Menschen in Ehekirchen Gottes Segen zu überbringen. Die Sternsingeraktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gesund bleiben – gesund werden“ und rückt Projekte des Kindermissionswerkes in den Mittelpunkt der bundesweiten Spendenaktion.

Sternsinger in Ehekirchen sammeln Spenden für Kinder in Afrika

Dadurch soll Minderjährigen der Zugang zu medizinischer Erstversorgung bei Unfällen ermöglicht werden, da es eine solchen von staatlicher Seite in manchen Ländern des afrikanischen Kontinents nicht gibt.