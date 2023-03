Ehekirchenerin wird 90: Quietschfidel in das neue Jahrzehnt

Plus Jutta Rauner aus Ehekirchen feiert an diesem Freitag ihren 90. Geburtstag. Doch zum alten Eisen zählt sich die gebürtige Chemnitzerin noch lange nicht.

Sie tanzt für ihr Leben gerne. Sie liebt ihre Rosen und ihren Garten, dem sie immer wieder mit allerlei Gartengeräten zu Leibe rückt. Bis vor fünf Jahren hatte sie in der Schule Vorträge über ihre Kriegserlebnisse gehalten. Vor vier Jahren allerdings musste sie Radfahren aufgeben. Aber bei Busreisen, auch mehrtägigen, ist sie immer noch gerne dabei. Die nächste im April ist bereits gebucht – eine Fahrt ins Blaue. Darauf freut sich die rüstige Seniorin schon sehr. Nun wird aber erst einmal gefeiert. Jutta Rauner wird an diesem Freitag 90 Jahre alt. Im Kopf ist sie allerdings erst 50 – höchstens.