Kinder- und Jugendchor Hollenbach führt Weihnachtsmusical auf

Am 24. und 30. Dezember zeigen 17 Kinder in der Pfarrkirche St. Quirinus, wie aktuell die Weihnachtsgeschichte noch ist.

Der Kinder- und Jugendchor Hollenbach hat ein selbstverfasstes Weihnachtsmusical einstudiert. In der Pfarrkirche St. Quirinus werden 17 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren am Heiligen Abend in der Kindermette und am 30. Dezember „Wann wachen wir auf“ aufführen.

Die Chorleitung liegt in den Händen von Theresa Specht und Julia Förg, die auch die Idee zu diesem selbstverfassten Weihnachtsmusical hatten. Musikalisch begleitet wird das Stück von Manuel Geier und Franziska Stöckl.

Das Musical vergleicht die traditionelle Weihnachtsgeschichte mit der heutigen Zeit und immer noch aktuellen Problemen. Auch heute gibt es Menschen wie Maria und Josef, die nicht willkommen sind.

Beim Weihnachtsmusical in Hollenbach werden Spenden gesammelt

Durch das Musical „Wann wachen wir auf“ führt die neugierige Mathilda im Gespräch mit einem Chorkind. Neben dem bekannten weihnachtlichen Rollenspiel werden Szenen gezeigt, wie man vergleichbaren Problemen begegnet. Musikalisch untermalt wird das Ganze mit modernen Popliedern. Die Zuschauer dürfen sich auf eine abwechslungsreiche, witzige und emotionale Stunde freuen.

Die bei der zweiten Aufführung am 30. Dezember gesammelten Spenden sind für einen sozialen Zweck bestimmt.

„Die Proben für das Musical laufen seit Dezember zwei Mal wöchentlich und kurz vor der Aufführung sogar drei Mal. "Die Kinder waren von Anfang an mit viel Fleiß und Spaß bei der Sache“, berichtet Theresa Specht. Die Aufführungen finden am 24. Dezember um 15.30 Uhr und am 30. Dezember um 17 Uhr statt.