Tödlicher Traktorunfall in Ehekirchen: Gericht reduziert Strafe

Plus Nach dem tragischen Unglück im September 2021, bei dem eine 63 Jahre alte Frau ihr Leben verlor, wird ein Landwirt aus dem Gemeindebereich Ehekirchen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Führerschein für den Traktor wird nicht entzogen.

Den Schmerz und das Leid nach einem tödlichen Unfall kann ein Gerichtsurteil kaum lindern, aber es soll Ausdruck von Recht und Gerechtigkeit sein. So verhält es sich auch im Fall eines 57-jährigen Landwirts aus dem Gemeindebereich Ehekirchen, den das Amtsgericht Neuburg am Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung zu 4200 Euro Geldstrafe verurteilt hat. Der Strafbefehl hatte ursprünglich auf 12.000 Euro gelautet.