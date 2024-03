Von Klassik bis Rock: Ein vielseitiges Konzert für einen guten Zweck

Vier Formationen und ein Solist zeigten in St. Stephanus die Bandbreite ihres Könnens. Ein musikalisches Erlebnis, das Spenden und Herzen sammelte.

Im Rahmen der diesjährigen Rosenaktion der Katholischen Landjugendbewegung fand nach Pobenhauen ein weiteres Benefizkonzert in Ehekirchen statt. Eine besonders eindrucksvolle musikalische Darbietung boten vier Formationen und ein Solist in der Pfarrkirche St. Stephanus. Zahlreiche Zuhörer genossen das Benefizkonzert, das mit der Blaskapelle Ehekirchen, dem Frauenchor, dem Illdorfer Chor Cantabile, der Familienband Braun und Julian Zimmerer am Klavier zu einem besonderen musikalischen Erlebnis wurde.

Die Begrüßung und Moderation des abwechslungsreichen Konzerts lag in den Händen von Ulrich Wolfensberger-Leidl. Zum Motto „Das Geheimnis von Freiheit ist Mut“ wurden zwischendurch nachdenkliche Texte von Jugendlichen vorgetragen. Das Konzert eröffnete die Familienband Braun. Die drei Brüder Jakob, Benedikt und Julian Braun starteten instrumental mit Schlagzeug, Gitarre und Keyboard einen anspruchsvollen „Canon in D“.

Die KLJB feiert mit dem Frauenchor und der Blaskapelle Ehekirchen

Die Damen des Ehekirchener Frauenchors hatten mit „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen einen wunderschönen Song einstudiert, der perfekt zum Motto passte. Ebenso beeindruckte Julian Zimmerer am Klavier mit „Dietro Casa“, einem Stück des italienischen Komponisten Ludovico Einaudi. Mit dem imposanten „Marsch der Freiheit“ begrüßte die Blaskapelle Ehekirchen das Publikum mit Pauken und Trompeten und beeindruckte mit anspruchsvoller Intonation und perfektem Zusammenspiel. Der Illdorfer Chor Cantabile verzauberte mit dem einfühlsamen „Seite an Seite“ von Christina Stürmer die Zuhörer.

Einen kurzen Abstecher in das Musical „Tabaluga“ von Peter Maffay unternahm die Blaskapelle mit dem melancholischen Ohrwurm „Ich wollte nie erwachsen sein“, mit dem die Band ihre Vielseitigkeit bewies. Das Schlusslied lag wiederum in den Händen der jungen Familienband Braun, die mit „An Tagen wie diesen“ für Gänsehautfeeling im Publikum sorgten.

Mit tosendem Applaus belohnte das Publikum die Musikanten, die mit viel Begeisterung einen kurzweiligen Nachmittag bescherten. Die Spenden des Konzerts und die Einnahmen des sich anschließenden Stehempfangs im Gemeinschaftshaus gehen an zwei Spendenobjekte, und zwar an AIDA e. V. und die Herz-Jesu-Missionare. AIDA leitet in Tangua ein Kinder- und Jugendzentrum. Dort werden Kinder im Alter von ein bis vier Jahren ganztags in einer Kinderkrippe betreut und Jugendliche durch verschiedene Aktionen unterstützt. Die Herz-Jesu-Missionare bieten in Sao Paolo Kindern und Jugendlichen Sport-, Musik-, Mal- und Computerkurse und ermöglichen Bildung in Religion, Bürgerrecht, Umwelt, Gesundheitsvorsorge und Ethik.