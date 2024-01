Willkommen in der Gemeinde: Ehekirchen begrüßt neue Bürgerinnen und Bürger

Plus Beim 14. Neubürgerempfang stellt sich Ehekirchen den neuen Bürgerinnen und Bürgern als lebendige Gemeinschaft vor – inklusive musikalischem Willkommensgruß und Rekord.

Bereits zum 14. Mal fand am Sonntag der Neubürgerempfang im Sitzungssaal des Ehekirchener Rathauses statt. Die Gemeinde, Vertreter der katholischen Pfarreiengemeinschaft und der evangelischen Kirchengemeinde, der Schule, Kindergärten und Vereine stellten sich vor. Viele Familien waren der Einladung gefolgt, um sich über ihren neuen Heimatort zu informieren. Eine Klarinettengruppe der Blaskapelle Ehekirchen begrüßte die Gäste musikalisch.

„Wir freuen uns über 30 Geburten im Jahr 2023, im Vorjahr waren es 35“, informierte Bürgermeister Günter Gamisch die zahlreich erschienenen und neu zugezogenen Gemeindemitglieder sowie die Familien mit ihren Neugeborenen. „89 Menschen zogen nach Ehekirchen. Die Einwohnerzahl erhöhte sich auf 4006, im Vorjahr waren es noch 3966.“