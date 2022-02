Ehekirchen

20:15 Uhr

Zwei Feuerwehrmänner aus Ehekirchen sagen Ade

Plus Kreisbrandinspektor Peter Mayer und Kreisbrandmeister Klaus Gastl legen ihre Ämter nieder. Gemeinderat würdigt ihren Verdienst.

Von Katrin Kretzmann

Für Bürgermeister Günter Gamisch waren sie „das Top-Gespann“ bei der Ehekirchener Feuerwehr, zwei Brandschützer mit Leib und Seele, die nicht nur die Wehr in der Gemeinde, sondern auch die Feuerwehren im Landkreis nachhaltig geprägt haben. Nun machen sie Schluss. So legen Kreisbrandinspektor Peter Mayer nach 24 und Kreisbrandmeister Klaus Gastl nach elf Jahren ihre Ämter nieder. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ehekirchener Gemeinderat die Leistungen der beiden Brandschützer noch einmal gewürdigt.

