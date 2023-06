Beim Archaeopteryx-Sommer geht es um den Traum vom Fliegen

"Der Traum vom Fliegen" – unter diesem Motto steht der Archaeopteryx-Sommer in diesem Jahr. Fünf Museen aus der Region beteiligen sich an dem Projekt.

Sie bilden seit drei Jahren eine „Urzeitfamilie“ – das Jura-Museum und das Museum Bergér in Eichstätt, das Dinosaurier-Museum Altmühltal in Denkendorf, das Geozentrum Solnhofen sowie das Fossilien- und Steindruck-Museum in Gunzenhausen. Erneut rufen die fünf Einrichtungen im Naturpark Altmühltal auch in diesem Jahr den Archaeopteryx-Sommer aus. Dieses Jahr lautet das Motto „Der Traum vom Fliegen“.

Laden gemeinsam zum Archaeopteryx-Sommer ein: Jutta Schneider (Fossilien- und Steindruck-Museum Gunzenhausen), Christina Ifrim (Jura-Museum), Martin Röper (Geozentrum Solnhofen), Michael Völker und Frederik Spindler (Dinosaurier Museum Altmühltal) sowie Christoph Würflein (Naturpark Altmühltal). Es fehlt Georg Berger (Museum Berger, Eichstätt). Foto: Christian Klenk

Vor 150 Millionen Jahren, mitten im Zeitalter der Dinosaurier, lebte der Archaeopteryx in der Gegend des heutigen Altmühltals in einem tropischen Inselparadies – heute sind im Jura-Gestein weltweit einmalige Versteinerungen zu finden, die in den fünf Museen gezeigt werden. Aber es gab noch mehr spannende Organismen, die den Luftraum eroberten.

Beim Archaeopteryx-Sommer rund um Eichstätt gibt es einen Kreativwettbewerb

Im Mittelpunkt des „Archaeopteryx-Sommer“ steht wieder ein Kreativwettbewerb. „Wie sieht euer Traum vom Fliegen aus?“, fragen die Museen und laden dazu ein, Gebautes, Gemaltes, Gesungenes oder Erfundenes einzureichen – als Foto, Audiodatei oder Film. Zu gewinnen gibt es unter anderem Freikarten für die Museen, VIP-Führungen oder die Möglichkeit, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Einsendeschluss ist der 10. September. Mehr Informationen unter www.dinosauriermuseum.de/urvogel. (AZ)