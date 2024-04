Das ist das Programm der Eichstätter Wanderwochen 2024

Begleitet von ausgebildeten Naturpark- und Gästeführern erfahren die Teilnehmenden der Wanderwochen Interessantes über die Geschichte sowie die Natur und Kultur Eichstätts.

"Frühlingserwachen im Altmühltal" - unter diesem Motto stehen die diesjährigen Eichstätter Wanderwochen vom 13. April bis 5. Mai. Auf Tour gehen die Teilnehmenden mit ausgebildeten Naturpark- und Gästeführern, die dafür die schönsten Strecken rund um Eichstätt ausgesucht haben. Sie weisen nicht nur sicher den Weg, sondern geben Einblicke in die Natur und in Interessantes über die Kultur des Altmühltals.

Zur Wahl haben die Wanderer pro Wochenende im jeweiligen Aktionszeitraum mehrere Touren zwischen sieben und 14,5 Kilometern Länge. Sie entdecken herrliche Ausblicke auf dem "Panoramaweg Eichstätt" oder auch bei der Tour durchs Hessental zum Inchinger Schloss und über die Steinerne Brücke zum Castell Vetoniana. Eine neue Tour führt über den Rebdorfer Schulweg, den Frauenberg, den Cobenzlgarten und den Dreierjäger Weg mit Einkehr in Wasserzell. Mit im Programm ist auch die Gesundheitswanderung "Über 200 Jahre Kneipp. Gemeinsam natürlich leben“. Die Natur spielt grundsätzlich bei vielen Wanderwochen-Routen die Hauptrolle, es sind aber auch thematische Touren im Angebot. Eichstätts unbekanntere Seiten erschließen sich bei der Tour "Mythen und Geschichten in und um Eichstätt".

Am Frauenberg bei Eichstätt kann man wandern. Foto: Dietmar Denger

Die Teilnahme an den geführten Touren kostet pro Wanderung acht Euro für Erwachsene (Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren und Studierende vier Euro, Kinder bis elf Jahre sind frei). Wer mitwandern möchte, meldet sich bis spätestens 12 Uhr des Vortags bei der Tourist-Information Eichstätt an. Die Veranstalter bitten darum, an festes Schuhwerk, Wasser, ausreichend Verpflegung und Sonnen- beziehungsweise Insektenschutz zu denken. Einkehr und Busfahrten sind in der Anmeldegebühr nicht enthalten. Neu bei einigen Touren ist die Nutzung des Rufbus-Service "VGI-Flexi". Fahrten sind unter https://flexi.vgi.de selbst zu buchen. Ohne Rückfahrtmöglichkeit ist eine Teilnahme nicht möglich.

Diese Strecken erwarten Teilnehmer der Eichstätter Wanderwochen 2024

Samstag, 13. April: Der Rebdorfer Schulweg mit Kloster und Dreierjäger Weg: Der Schulweg führt direkt in die Schule zum Kloster Rebdorf, über den Frauenberg und dem Cobenzlgarten wieder zurück mit Einkehr in Wasserzell . Treffpunkt ist an der Tourist-Information um 11 Uhr. Die Länge beträgt 8,5 Kilometer, die Gehzeit betägt drei Stunden ohne Pausen.

, Sperbersloher Allee und auf den Walderlebnispfad zu den Wildsäuen mit im Waldgasthof Geländer. Die Heimfahrt erfolgt mit dem oder als private Abholung. ist an der Tourist-Information um 10 Uhr. Die Länge der Wanderung beträgt 10,5 Kilometer, die 3,5 Stunden. Samstag, 20. April: Der Eichstätter Panoramaweg: Der Weg ermöglicht den weitesten Blick auf die Bischofsstadt. Bei dieser Wanderung erzählen die Wanderführer von der Jurazeit und von der Geschichte der Altmühl als Fluss im Bett der Urdonau. Die Stadtentwicklung wird aus einer ungewohnten Perspektive mit Blick auf die Eichstätter Dachlandschaft mit den charakteristischen Legschieferdächern erläutert. Die Wanderer begegnen barocken Bauten und der Willibaldsburg. Die Strecke ist abschnittsweise anspruchsvoll. Treffpunkt ist um 13 Uhr bei der Tourist-Information. Der Weg dauert vier Stunden, er ist ungefähr 11,4 Kilometer lang.

Jede Wandertour kann bei der Tourist-Information auch individuell für Gruppen gebucht werden (Adresse: Domplatz 8 in Eichstätt, Telefon 08421/6001-400). Mehr Informationen gibt es unter www.eichstaett.de/wanderwochen oder per Mail an tourismus@eichstaett.de. (AZ)

