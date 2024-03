Naturpark Altmühltal gewinnt den Trekking-Award

Der Naturpark Altmühltal ist die beliebteste Wanderregion im deutschsprachigen Raum. Das sagen jedenfalls die Leser des Trekking-Magazins.

Zum sechsten Mal haben die Leser des Trekking-Magazins über den Trekking-Award abgestimmt. Der Naturpark Altmühltal ging aus dem Voting als Sieger in der Kategorie „Wanderregionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz“ hervor. Knapp 36.000 Stimmen wurden im Rahmen des Votings in vier Kategorien abgegeben.

Der Naturpark Altmühltal setzte sich gegen 14 Konkurrenten durch

Neben dem Naturpark Altmühltal waren 14 weitere Regionen nominiert. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die auch eine Bestätigung für die Vielfalt unseres Angebots in Sachen Wandern ist“, erklärt Christoph Würflein, Geschäftsführer des Tourismusverbands Naturpark Altmühltal. Zur Zielgruppe dieses Magazins gehören schließlich Wanderer mit Interesse an längeren und anspruchsvolleren Touren bis hin zum Klettersteig. (AZ)