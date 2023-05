Die Preise des Eichstätter Freibads sind gestiegen

Die hohen Energiekosten zwingen das Inselbad dazu, teurer zu werden. Wie viel die Eintrittskarten nun kosten und was Besucherinnen und Besucher dafür erwartet.

Das Eichstätter Freibad, das sogenannte Inselbad an der Altmühl, hat seine Eintrittspreise erneut angehoben. "Nachdem wir unsere Eintrittspreise zuletzt im Jahr 2022 erhöht hatten, zwingen uns die eingetretenen Kostensteigerungen, für die Badesaison 2023 um rund fünf Prozent zu erhöhen", teilen die Stadtwerke Eichstätt auf ihrer Internetseite mit.

Das heißt, für die diesjährige Saison gelten folgende Preise:

Einzelkarte 4,40 Euro, ermäßigt 2,50 Euro

Feierabendkarte 3,50 Euro, ermäßigt 2,10 Euro

Familienkarte (1 Elternteil, 1 Kind) 5,70 Euro, jedes weitere Kind 1,30 Euro

Familienkarte (2 Elternteile, 1 Kind) 10,00 Euro, jedes weitere Kind 1,30 Euro

Zehnerkarte 31,20 Euro, ermäßigt 17,30 Euro

Saisonkarte 77,00 Euro, ermäßigt 38,00 Euro

Familiensaisonkarte 168,00 Euro

Gruppen (ab zehn Personen) 2 Euro pro Person.

Die gelösten Eintrittskarten gelten für den einmaligen Zutritt zum Inselbad. Mit einer Jahreskarte kann man das Bad hingegen auch mehrmals am Tag betreten.

Jahreskarten- und Mietkabineninhaber, die eine Einzugsermächtigung erteilt haben und aufgrund der Preiserhöhung keine Jahreskarte oder Mietkabine mehr wünschen, mögen sich mit den Stadtwerken Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/6005-0 oder -27 in Verbindung setzen.

Das Eichstätter Freibad gilt als eines der schönsten in der Region. Es wurde neu gebaut und im Mai 2010 als Inselbad eröffnet. Das Bad bietet ein 50-Meter-Sportbecken mit acht Bahnen, ein Erlebnisbecken mit verschiedenen Wellnesseinrichtungen wie Massagedüsen und -liegen sowie einem Strömungskanal, ein Sprungbecken mit Fünf-Meter-Plattform und ein Kinderbecken sowie eine Großrutsche (60 Meter). Das Besondere am Inselbad ist seine Einbettung in die Natur einer stadtnahen Altmühl-Halbinsel mit einer über 19.000 Quadratmeter großen Liegewiese.

Am kommenden Samstag, 13. Mai, ist das Sportbecken des Eichstätter Freibads aufgrund einer Sportveranstaltung ungefähr von 10 Uhr bis 17 Uhr für den allgemeinen Badebetrieb gesperrt.