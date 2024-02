Eichstätt ist bunt: 800 Menschen demonstrieren gegen rechts

Bei einer Demo gegen rechts haben sich in Eichstätt 800 Menschen beteiligt. Besonders eindrucksvoll war die Rede von Enkeln eines KZ-Häftlings.

„GemEInsam für Vielfalt, Demokratie und Menschenrechte“ war die Kundgebung der offenen Gruppe „Wir sind Eichstätt“ überschrieben, zu der am Montag erneut gut 800 Menschen auf den Marktplatz in Eichstätt gekommen sind. Bereits vor zwei Wochen hatte es eine „Demo gegen rechts“ gegeben, bei der 900 Bürgerinnen und Bürger dem Aufruf des offenen antifaschistischen Treffs und Fridays for Future gefolgt waren.

Jetzt formiert sich in der offenen Gruppe „Wir sind Eichstätt" ein breites Bündnis, am Montag waren es bereits über 40 unterschiedliche Gruppen, Vereine, Verbände und politische Parteien – die Liste reicht von Amnesty bis Zonta, Kultur habibi zeigte sich gemeinsam mit dem Bayerischen Bauernverband, auch die evangelische und die katholische Stadtkirche sind dabei.

Die Enkel von Franz Josef Nieberle sprachen bei der Demo gegen rechts in Eichstätt

Die Enkel von Franz Josef Nieberle – der zwischen 1933 und 1936 als Bürgermeister von Weigersdorf für seinen unbeugsamen Widerstand gegen das NS-Regime dreimal verhaftet wurde und über ein Jahr im Konzentrationslager Dachau interniert worden ist - spannten in einer besonders eindrucksvollen Rede den Bogen von der NS-Zeit in die Gegenwart und warnten eindringlich davor, die AfD gewähren zu lassen: „Nie wieder ist jetzt!“