Eichstätt

vor 16 Min.

Schlägerei an der Berufsschule in Eichstätt

An der Berufsschule in Eichstätt gab es eine Schlägerei.

An der Eichstätter Berufsschule gerieten zwei Schüler in Streit. Dabei wurden Schläge in den Nacken und Faustschläge ins Gesicht verteilt.

An der Eichstätter Berrufsschule kam es am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Schülern. Im Klassenzimmer gerieten ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt in Streit. Der 17-Jährige soll dem 18-Jährigen daraufhin einen Schlag in den Nacken verpasst haben. Die Auseinandersetzung verlegte sich im Anschluss in den Außenbereich. Hier soll ein 16-jähriger Eichstätter dem 18-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Weitere Schüler sollen dann schlichtend eingegriffen haben, berichtet die Polizei. Im Klassenzimmer soll es dann nochmals zu einem Angriff des 17-Jährigen auf den 18-Jährigen gekommen sein. Hierbei soll es wiederum zu Schlägen und dem Wurf eines Stuhls gekommen sein. Der 18-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die Situation beruhigte sich bis zum Eintreffen der Polizei. Gegen die beiden Angreifer wird nun ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

