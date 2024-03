Unbekannte stehlen Koffer in Eichstätt

In einem Geschäft in Eichstätt haben Diebe Ausstellungsstücke gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zum Diebstahl eines gelben Hartschalenkoffers kam es am Montagvormittag in der Pfahlstraße in Eichstätt. Gegen 9 Uhr stellte die Geschäftsinhaberin mehrere Koffer, als Ausstellungsstücke, vor ihrem Geschäft ab. Gegen 11.15 Uhr bemerkte sie den Diebstahl des Hartschalenkoffers. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass bereits im laufe des vergangenen Donnerstags ein weiterer grüner Weichgepäckkoffer gestohlen wurde. Auch dieser war vor dem Geschäft abgestellt. Der Vermögensschaden wird auf 180 Euro beziffert, berichtet die Polizei. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10