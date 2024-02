Unbekannter löst Feueralarm grundlos aus

In einer Tiefgarage in Eichstätt hat ein Unbekannter einen Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr konnte aber keinen Brand feststellen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem angeblichen Brand in einer Tiefgarage in der Römerstraße musste die Eichstätter Feuerwehr am Mittwochvormittag ausrücken. Gegen 10.45 Uhr wurde dort der Notrufmelder ausgelöst, berichtet die Polizei. Bei der Überprüfung der Garage konnte durch die Feuerwehr keinen Brand festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Täter die Scheibe des Notrufmelders einschlug und den Alarm grundlos auslöste. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)

