Wolfswelpen im Landkreis Eichstätt gesichtet

Im Westen des Landkreises Eichstätt hat eine Fahrradfahrerin vier Wolfswelpen gefilmt. Nun gibt es ein Rudel im Altmühltal. Wo es die meisten Wölfe in Bayern gibt.

Eine Radlerin hat in einem Wald im westlichen Landkreis Eichstätt vier Wolfswelpen gefilmt. Inwischen haben Behörden bestätigt, dass es sich auch tatsächlich um Wölfe handelt. Entdeckt hat die Radfahrerin die Wolfswelpen bereits am Montag vergangener Woche, 26. Juni, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet.

Schon 2020 wurde im sogenannten Saupark, einem Waldgebiet südwestlich von Eichstätt, eine Wölfin gesichtet, die sich seitdem standorttreu in einem bestimmten Gebiet aufhält. Das Tier ist immer wieder in eine Fotofalle getappt. Im Herbst vergangenen Jahres wurde in der Region mehrfach auch ein männliches Tier fotografiert. Dieses Wolfspaar hat nun offensichtlich Junge bekommen. Insgesamt geht man von mindestens drei erwachsenen Wölfen im Altmühltal aus. Nur ein Wolf soll bislang zum Problem geworden sein und Schafe gerissen haben, ein Rüde, der nicht zum Rudel gehört. Einen Angriff eines Wolfes auf einen Menschen gab es seit der Wiederansiedlung des Wildtieres in Deutschland 1996 Behördenangaben zufolge nicht. Der Wolf gilt als menschenscheu.

Wölfe bei Eichstätt: Seit April dürfen sie leichter abgeschossen werden

Die meisten Wölfe im Freistaat leben im Nordosten. Dort sind nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Augsburg drei Rudel bekannt (Stand Januar 2023). Im Monitoringjahr 2021/22 sind im Veldensteiner Forst an der Grenze zwischen Oberfranken und der Oberpfalz acht Tiere heimisch. Sechs Wölfe gibt es im Manteler Forst im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Ebenfalls sechs Wölfe gehören einem Rudel im Bayerischen Wald an der Grenze zu Tschechien an. Auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz sowie im unterfränkischen Wildflecken ist jeweils ein Wolfspaar ansässig. Standorttreue Einzeltiere gibt es in den Allgäuer Alpen und in der Rhön an der Grenze zu Thüringen.

Wie der BR schreibt, umfasst ein Rudelgebiet bei Wölfen circa 250 Kilometer. Pro Wurf würde die Hälfte der Welpen überleben, die anderen sterben wegen Krankheiten oder im Straßenverkehr. Künftig könnten sie in Bayern auch durch Abschüsse dezimiert werden. Denn die Bayerische Staatsregeierung hat im April beschlossen, dass ein Wolf, sobald er ein Nutztier gerissen hat, abgeschossen werden darf.